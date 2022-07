Ricardo conclut avec Pratt & Whitney Canada un accord pluriannuel portant sur le développement d'une technologie aérospatiale hybride-électrique





Ricardo, la société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, a signé un accord pluriannuel avec Pratt & Whitney Canada, un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la maintenance de moteurs d'avions, d'hélicoptères et de groupes électrogènes auxiliaires.

En vertu de cet accord pluriannuel, l'équipe d'ingénierie aérospatiale de Ricardo aidera Pratt & Whitney Canada à développer des technologies avancées de propulsion hybride-électrique pour les avions de prochaine génération. Le projet fait partie du programme de démonstration de vols régionaux hybrides-électriques de Pratt & Whitney Canada. La Société vise une amélioration de 30% du rendement énergétique et une réduction proportionnelle des émissions de dioxyde de carbone, par rapport aux turbopropulseurs les plus avancés qui équipent actuellement les avions régionaux.

Adrian Schaffer, président Mobilité émergente de Ricardo, a déclaré: «Cette entente avec Pratt & Whitney Canada nous ravit. Nous cherchons actuellement à étendre nos capacités et notre empreinte en Amérique du Nord et à explorer de nouvelles possibilités de décarbonation du secteur aérospatial mondial et cet accord est donc une étape importante pour notre entreprise. Dans le cadre de ce projet, nous allons mettre notre expérience en matière de conception et d'offres innovantes de solutions d'avenir au service des clients de l'aérospatiale en créant des systèmes de propulsion propres, efficaces et intégrés pour les avions de nouvelle génération. Cela va parfaitement dans le sens de notre vision: créer un monde sûr et durable.»

Jean Thomassin, directeur Nouveaux produits et services, Pratt & Whitney Canada, a déclaré: «La technologie de propulsion hybride électrique est un élément clé de notre stratégie visant à améliorer continuellement l'efficacité des systèmes de propulsion des aéronefs. Elle contribue à notre objectif d'atteindre d'ici 2050, à l'échelle de l'industrie, zéro émission nette de dioxyde de carbone pour l'aviation. Collaborer avec Ricardo nous apporte une expertise précieuse en termes de conception de composants, d'intégration de systèmes et de tests, ce qui nous permettra en fin de compte de démontrer le potentiel de cette technologie en réalisant des tests au sol dès cette année, et d'éventuels tests en vol en 2024.»

L'accord vise à explorer de nouvelles opportunités ? en termes de politique, de stratégie, de mise en oeuvre des technologies et de conseil ? de collaboration avec des clients du secteur aérospatial mondial. Il représente par conséquent un investissement important dans les capacités et les ressources aérospatiales de Ricardo.

À propos de Ricardo

