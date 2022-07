Northleaf Capital Partners s'apprête à acheter une participation de 40% dans l'activité d'infrastructure de tours mobiles en Nouvelle-Zélande de Vodafone New Zealand Limited





Northleaf Capital Partners ("Northleaf"), un chef de file mondial des placements sur les marchés privés, annonce aujourd'hui que des fonds gérés par Northleaf vont acheter une participation de 40% dans Aotearoa Towers Limited ("Aotearoa" ou la "Société"), une activité d'infrastructures de tours mobiles, à Vodafone New Zealand Limited ("Vodafone NZ").

La finalisation de cette transaction créera la plus grande entreprise indépendante de gestion de tours en Nouvelle-Zélande, avec environ 1 500 tours détenues en exclusivité, couvrant 98% de la population néo-zélandaise. La société s'appuiera sur un contrat de revenu à long terme avec Vodafone NZ, avec une échéance initiale à 20 ans et l'option de deux prolongements de 10 ans. En outre, Vodafone NZ s'est engagé à construire des sites supplémentaires avec la Société dans l'optique de répondre aux exigences attendues en matière de couverture et de capacité sur les dix prochaines années.

Northleaf fera l'acquisition de sa participation dans la Société au côté d'InfraRed Capital Partners ("InfraRed"), pour le compte de HICL Infrastructure PLC, qui acquerra également une participation de 40%. L'investisseur actuel Infratil Limited conservera une participation de 20% dans la Société.

Tom Irvine, directeur général de Northleaf:

"La Société est un choix tout naturel pour la stratégie d'investissement en infrastructures communicationnelles de Northleaf, et son portefeuille élargi d'actifs d'infrastructures de marché intermédiaire dans certains pays de l'OCDE. Cet investissement fournit aux investisseurs une exposition à un secteur attractif et en pleine croissance."

"Nous sommes ravis de renforcer notre présence d'infrastructure numérique et de créer la plus grande entreprise indépendante de gestion de tours en Nouvelle-Zélande. La connectivité mobile est plus importante que jamais, avec une augmentation rapide du volume des données et la montée en puissance du télétravail. La Société fournit des infrastructures essentielles qui auront des retombées positives pour la société néo-zélandaise sur le long terme."

Attendue pour la seconde moitié de 2022, la finalisation de la transaction est soumise à approbation de l'Overseas Investment Office.

Le portefeuille d'infrastructures de marché intermédiaire de Northleaf comprend 40 actifs dans des pays de l'OCDE. Northleaf investit activement en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis 2013, avec l'acquisition de Waterloo Wind Farm, un site produisant 131 MW situé dans le Sud de l'Australie. Northleaf a également investit dans le projet Lal Lal Wind Farms à Victoria, Australie, et Quantem (anciennement ANZ Terminals), une activité d'entreposage de liquides en gros avec des opérations en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Northleaf et InfraRed ont été conseillés par Banque Royale du Canada (RBC), Allens, Chapman Tripp, PwC, Altman Solon, Alvarez & Marsal, RPS, Colliers et Gallaghers.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une firme d'investissement mondiale sur les marchés privés qui gère plus de 20 milliards USD d'engagements en matière de capital-investissement, de crédit privé et d'infrastructure levés à ce jour auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de Northleaf, qui compte 200 professionnels présents à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal et New York, se consacre exclusivement à la recherche, à l'évaluation et à la gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Son portefeuille comprend plus de 500 investissements actifs dans plus de 40 pays, axés sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, rendez-vous sur www.northleafcapital.com.

Le programme d'infrastructure (5 milliards USD) de Northleaf cible des investissements directs et à long terme dans des actifs du marché intermédiaire qui fournissent des services essentiels dans certains pays de l'OCDE. La souplesse du programme permet à Northleaf de se positionner sur des transactions qui sont bien diversifiées au niveau géographique, des types de revenus et des sous-secteurs dans les régions clés du marché des infrastructures de l'OCDE.

