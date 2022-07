PHARMAPRIX POURSUIT SON ENGAGEMENT POUR DES EMBALLAGES DURABLES ET ANNONCE UN LANCEMENT MAJEUR DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ, EN PARTENARIAT AVEC OCEANWORKS





L'un des principaux détaillants de produits de beauté au pays dévoile la nouvelle collection Quo Beauty, qui inclut des cosmétiques conçus avec des emballages novateurs pour réduire les déchets plastiques.

MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Shoppers Drug Mart inc. (Pharmaprix) a lancé aujourd'hui sa nouvelle collection novatrice Aimons notre planète de Quo BeautyMC, qui comprend près de trente produits et accessoires de beauté végétaliens et sans cruauté. Cette nouvelle collection durable comprend des cosmétiques développés en partenariat avec OceanworksMD et fabriqués avec des matériaux renouvelables et des plastiques récupérés dans les océans.

« Nous nous engageons à trouver des solutions pour des produits et des emballages novateurs afin de soutenir nos objectifs en matière de durabilité et nous aidons les consommateurs à adopter des routines de beauté plus durables notamment avec notre marque Quo Beauty », explique Kelly Jessop, vice-présidente, Gestion des catégories, Pharmaprix. « Collaborer avec Oceanworks pour la création de certains cosmétiques signifie que les consommateurs peuvent jouer un rôle actif dans la réduction de la pollution plastique dans les océans, et ce grâce à leurs décisions d'achat en matière de produits de beauté. »

La collection Aimons notre planète de Quo Beauty comprend des cosmétiques, des accessoires pour les cheveux et le maquillage, du vernis à ongles et des bijoux. La collection entière est végétalienne, sans cruauté et certifiée PETA, et met l'accent sur la durabilité. Les innovations en matière d'emballage comprennent l'utilisation de plastiques récupérés dans les océans par Oceanworks dans les palettes pour les yeux et le visage (100 %), les bouteilles de brume pour le visage (76 %) et les produits pour les lèvres et les joues (37 à 45 %). Les innovations de produits comprennent une nouvelle gamme d'accessoires réutilisables comme des cotons-tiges et des tampons nettoyants, et l'utilisation de matériaux provenant de sources végétales renouvelables dans des vernis à ongles à base de plantes.

Il s'agit de la plus récente d'une longue série d'annonces concernant les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Les Compagnies Loblaw Limitée. Notamment, pour aider à lutter contre les changements climatiques, Loblaw s'engage à rendre tous les emballages faits de plastique de ses produits de marques contrôlées et de ceux emballés en magasin entièrement réutilisables ou recyclables d'ici 2025. La portée complète des engagements ESG de l'entreprise est accessible en ligne sur le site loblaw.ca/fr/responsibility.

La collection Aimons notre planète de Quo Beauty est maintenant offerte exclusivement dans les magasins Pharmaprix et sur pharmaprix.ca.

À propos de Pharmaprix :

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 300 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de ShoppersMC pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour plus d'information, visitez : https://magasiner.pharmaprix.ca/c/category2022P8QBBP?lang=fr

À propos d'Oceanworks :

OceanworksMD est un moteur d'approvisionnement qui relie l'approvisionnement local en plastique recyclé à la demande mondiale afin de garder les déchets plastiques hors de l'océan. L'infrastructure Track and Trace et les normes de qualité permettent aux marques d'acheter en toute confiance et la capacité du réseau mondial assure la sécurité à grande échelle. Les marques, les fabricants et les recycleurs choisissent la garantie OceanworksMD pour leurs matériaux ou leurs programmes à incidence directe pour démontrer leur engagement à offrir une solution plus grande : une économie circulaire pour mettre fin au plastique dans les océans. Pour plus d'information, visitez le site www.oceanworks.co. (en anglais seulement)

