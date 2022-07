CGTN : Xi Jinping souligne l'importance du renforcement du sentiment d'appartenance au sein de la nation chinoise





BEIJING, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Comme le disent les paroles d'une chanson populaire en Chine, « les frères et soeurs des 56 groupes ethniques appartiennent à la même famille ».

La Chine compte 56 groupes ethniques, dont les Han représentent la majorité, soit environ 91,5 % de la population du pays, selon les données de 2021. La Région autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX), dans le nord-ouest de la Chine, est une région multiethnique depuis les temps anciens et compte plus de 45 groupes ethniques.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine, a insisté sur la promotion de l'unité ethnique et du progrès et sur le renforcement du sentiment d'appartenance au sein de la nation chinoise lors de sa visite dans la RAOX, de mardi après-midi à mercredi matin.

Protéger les cultures de divers groupes ethniques

La civilisation chinoise, vaste et profonde, est composée de cultures exceptionnelles de divers groupes ethniques, a dit M. Xi en assistant à un spectacle appelé « Manas » présenté par la minorité ethnique des Kirghiz au musée de la RAOX.

Les prestations ont été inscrites comme patrimoine culturel immatériel.

Il a ajouté qu'un patrimoine culturel comme « Manas » est un trésor des Kirghiz et de la nation chinoise, en exhortant à de meilleurs efforts de préservation et de promotion.

Selon un livre blanc publié l'an dernier par le Bureau d'information du Conseil d'État, tous les groupes ethniques du Xinjiang ont des éléments de patrimoine culturel immatériel sur les listes nationales et autonomes de représentants régionaux, et 133 sites du patrimoine culturel sont sous la protection de l'État.

Les traditions culturelles de tous les groupes ethniques du Xinjiang sont bien protégées selon le livre blanc, qui cite des exemples d'événements culturels populaires, comme la fête des lanternes Han, le Meshrep ouïghour, les Aytes des Kazakhs, le festival des ballades Kobuz des Kirghiz, le festival mongol du Nadaam, et le festival de chansons folkloriques Hua'er des Hui, qui sont encore largement célébrés.

Améliorer les moyens de subsistance de tous les groupes ethniques

Alors qu'il visitait la communauté résidentielle de Guyuanxiang dans le district de Tianshan mercredi matin, Xi a exhorté les autorités locales à améliorer les services communautaires au profit des résidents de tous les groupes ethniques.

Le président s'est également rendu mercredi après-midi à la ville de Shihezi, où il a visité des fonctionnaires et des employés de la Société de production et de construction du Xinjiang, un groupe qu'il a qualifié d'« irremplaçable ».

En tant que composante importante de la RAOX, la Société de production et de construction du Xinjiang est une organisation sociale spéciale qui gère ses propres affaires administratives et judiciaires dans les zones de réhabilitation des terres qu'elle administre, conformément aux lois et règlements de l'État et de la région. Elle assume la responsabilité de cultiver les terres et de surveiller les zones frontalières.

S'adressant aux fonctionnaires et aux employés de la Société de production et de construction du Xinjiang, M. Xi s'est dit satisfait des grands progrès réalisés par la Société en matière de réforme et de développement, et il a affirmé que ses fonctionnaires et ses employés eux-mêmes devraient aussi être fiers.

Il a aussi appris l'histoire de la Société de production et de construction du Xinjiang dans la culture des terres et la protection des régions frontalières, ainsi que ses efforts pour renforcer ses organisations de premier niveau, développer l'agriculture spécialisée et promouvoir le développement intégré de la Société et des zones locales.

La RAOX a connu un développement économique continu avec des entreprises florissantes. Le Xinjiang a enregistré une croissance du PIB de 7 % en 2021, totalisant 1,6 billion de yuans (environ 253,2 milliards de dollars).

Au total, 477 400 emplois urbains ont été créés dans la région, réduisant le taux de chômage urbain de 1,1 point de pourcentage à 2,2 %, selon le bureau des statistiques de la région autonome.

Pendant la visite d'inspection, le président a également insisté sur la nécessité de cultiver le talent, de coordonner la réponse à la COVID-19 avec le développement économique et social et de faire progresser la coopération pour l'initiative ceinture et route.

