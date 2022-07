Onyx CenterSource dévoile sa dernière intégration pour les agences de voyages affiliées à Booking.com





DALLAS, 18 juillet 2022 /CNW/ - Onyx CenterSource , un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique de l'industrie hôtelière, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plus récente intégration de plateforme de paiement pour les agences de voyages qui sont affiliées à Booking.com .

L'intégration est spécialement adaptée aux agences de voyages reliées à Sabre, ce qui leur permet de se connecter directement à Booking.com et de simplifier le traitement des paiements selon les parts de revenus pour les réservations effectuées par l'intermédiaire de la plateforme.

« Onyx s'engage depuis longtemps à faire en sorte que ses solutions procurent une valeur importante à ses clients, a déclaré Tony Wagner, directeur commercial d'Onyx. Comme les paiements deviennent de plus en plus mondialisés et complexes, notre approche novatrice de la technologie de paiement permettra à nos partenaires de prendre de l'expansion. »

En plus de faciliter le processus de paiement, l'intégration offre des avantages supplémentaires aux agences qui sont affiliées à Booking.com. Les agences de voyages reliées à Sabre peuvent maintenant recevoir les paiements dans leur devise locale et consulter de solides mesures du rendement relatives aux paiements et aux partenaires. Elles ont également accès à une équipe dédiée au soutien à la clientèle pour répondre aux demandes.

« L'univers des paiements est en constante évolution, il est donc essentiel de fournir à nos agences affiliées les outils et les données dont elles ont besoin pour être stratégiques, a déclaré Jérémy Cornuau, directeur des partenariats de distribution mondiaux de Booking.com. Notre partenariat avec Onyx tire parti de nos deux forces, ce qui, en fin de compte, est un gain pour nos agences partenaires. »

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique pour l'industrie hôtelière. L'entreprise s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et elle a à coeur d'offrir un service à la clientèle de qualité, des avis consultatifs et des solutions rentables. Depuis 1992, l'entreprise facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en s'associant à plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, à Tønsberg, en Norvège, et à Manille, aux Philippines.

À propos de Booking.com

Booking.com fait partie de Booking Holdings Inc. et travaille chaque jour pour qu'explorer le monde soit à la portée de tous. Pour mener à bien cette mission et permettre à chacun de vivre des expériences en toute simplicité, la société investit dans la technologie. Booking.com propose ainsi à des millions de voyageurs des activités inoubliables, des options de transport optimales et des hébergements incroyables (maisons, hôtels, et bien plus encore). Booking.com est l'une des plus grandes plateformes de voyage au monde et sert aussi bien les grands groupes que les particuliers. Elle permet aux établissements de toutes tailles du monde entier d'atteindre une clientèle internationale et de développer leur activité. Booking.com est disponible dans 44 langues et propose plus de 28 millions d'hébergements, dont plus de 6,6 millions de maisons, d'appartements et de logements uniques. Quelles que soient votre destination et vos envies, Booking.com facilite vos voyages et vous garantit une assistance 24h/24 et 7j/7.

