The LYCRA Company présente des innovations denim au Kingpins New York





The LYCRA Company, un chef de file mondial du développement de solutions de fibres et technologies innovantes et durables destinées aux secteurs de l'habillement et des soins personnels, exposera ses derniers produits denim au Kingpins New York, les 20 et 21 juillet, au Pier 36 à New York. La société présentera des échantillons fabriqués à base de fibre LYCRA® ADAPTIV, de la technologie LYCRA® DUAL COMFORT, et de ses autres fibres denim leader du marché.

La fibre LYCRA® ADAPTIV est un produit révolutionnaire en instance de brevet qui crée des habits capables de s'adapter à différentes formes corporelles avec une même taille vestimentaire. Elle fait l'effet d'avoir une deuxième peau, et bénéficie d'excellentes capacités de récupération et de confort.

"Les consommateurs ont des physiques différents, et cela peut avoir un impact sur l'ajustement et le confort du vêtement", déclare Rita Ratskoff, responsable de la stratégie denim, The LYCRA Company. "En offrant une meilleure tolérance de taille, la fibre LYCRA® ADAPTIV a le potentiel de réduire les retours et les déchets de fabrication en permettant le redimensionnement des patrons."

La technologie LYCRA® DUAL COMFORT combine l'ajustement agréable des tissus extensibles, le confort frais et sec de la gestion de l'humidité, et la fibre LYCRA® T400® A EcoMade, réalisée à 68 pour cent à partir de ressources durables, y compris des matériaux recyclés et renouvelables.

Au stand The LYCRA Company, les visiteurs trouveront également des solutions denim novatrices dans la gamme LYCRA® XTRA LIFEtm, notamment la fibre LYCRA® Anti-Slip, la technologie LYCRA® dualFX®, et la fibre LYCRA® T400®. Elles créent des vêtements durables et robustes qui permettent aux designers de créer sans crainte des looks très délavés et patinés.

Pour les fabricants de vêtements à la recherche de produits durables réduisant les déchets, la société présentera un denim utilisant des matériaux recyclés. La fibre LYCRA® EcoMade contient 20 pour cent de contenu recyclé, et les technologies COOLMAX® et THERMOLITE® EcoMade sont fabriquées à 100 pour cent à partir de déchets textiles.

"The LYCRA Company s'engage à développer une gamme innovante de solutions durables fabriquées avec des matériaux renouvelables et durables qui optimiseront la performance des produits de nos clients, tout en minimisant leur impact environnemental", déclare Jean Hegedus, directeur de la durabilité, The LYCRA Company. "Nous sommes ravis d'être de nouveau en personne au Kingpins afin de promouvoir nos fibres denim durables, qui contribuent à réduire les déchets et à frayer la voie de la circularité."

Hegedus prendra part à une table ronde au Kingpins le 21 juillet à 11h30, intitulée, "In Conversation: Denim Changemakers". Ce panel sera constitué de représentants d'entreprises du réseau CFL (Conscious Fashion and Lifestyle) des Nations unies, dont les membres accélèrent le changement dans le secteur du denim. Les participants parleront des engagements du secteur à renforcer les pratiques durables et à promouvoir l'action collective pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU.

Kingpins New York est un événement exclusivement sur invitation destiné à la communauté du denim, qui se déroulera au Pier 36 / Basketball City à Manhattan. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter kingpinsshow.com/shows/new-york/.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède les marques grand public et commerciales de premier plan suivantes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. L'histoire de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine: la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thelycracompany.com.

LYCRA®, dualFX®, T400®, XTRA LIFEtm, COOLMAX® et THERMOLITE® sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 juillet 2022 à 05:05 et diffusé par :