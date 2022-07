En réponse aux la politique environnementale de l'UE.CHERY sortira voitures électriques OMODA pour d'arriver sur l'europe, notamment en France.





Début juin,La fin des ventes de voitures thermiques aura bien lieu en 2035 au début de juin.

Cette interdiction englobe aussi les véhicules hybrides. L'Europe est un acteur majeur dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières années, elle a largement rempli ses engagements dans le cadre de « Accord de Paris sur le climat » et a favorisé le développement de l'économie vert et faible émission de carbone. L'adoption de cette loi signifie également que l'UE se rapproche de l'objectif neutralité carbone d'ici 2045. Une étape de plus est franchie vers la neutralité environnementale.

Dans une volonté d'économie d'énergie, de réduction des émissions et de neutralité de l'empreinte carbone, les mesures de protection environnementale bas carbone se sont généralisées dans le monde. Chery est l'une des entreprises pionnières de Chine dans le développement de véhicules utilisant de nouvelles sources d'énergie pour satisfaire aux exigences de faible consommation énergétique et de protection de l'environnement. Depuis 1999, Chery est à la pointe avec quatre grandes plateformes de véhicules, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies clés. L'entreprise a aussi mis au point un système complet de recherche et de développement de technologies utilisant des sources d'énergie nouvelles incluant l'intégration des véhicules, des technologies majeures et des capacités de développement de composants clés. Les fabricants de moteurs et de commandes électroniques disposent de leurs propres technologies clés, et son modèle EQ1 est devenu le leader des véhicules électriques de petite taille en Chine comme partout dans le monde. Pour répondre activement au concept de protection environnementale internationale de l'UE pour la neutralité carbone, les modèles utilisant des énergies nouvelles OMODA dotés de la technologie clé de Chery doivent faire leur apparition en France. À l'avenir, Chery va poursuivre ses efforts de recherche et de développement dans les énergies nouvelles, l'économie d'énergie et les technologies d'environnementale. Nous avons la capacité et la responsabilité d'agir pour lutter contre le changement climatique et de contribuer à construire tous ensemble une société durable.

Facebook : Chery France

lien : https://www.facebook.com/Chery-France-111673837955296

Facebook : Chery Germany

lien : https://www.facebook.com/Chery-Germany-106979888430597

Facebook : Chery Spain

lien : https://www.facebook.com/Chery-Espa%C3%B1a-105827098547919

Facebook : Chery Italia

lien : https://www.facebook.com/cheryitalia

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 juillet 2022 à 03:05 et diffusé par :