Ministère des Fonds de développement et de la politique régionale : Le Forum Urbain Mondial à Katowice a été un succès

VARSOVIE, Pologne, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La 11e session du Forum urbain mondial (FUM11) a touché tous les coins du monde. Au total, 17 000 personnes de 155 pays ont participé à l'événement. Le FUM11 était unique à bien des égards.

Pour la première fois, le FUM s'est tenu en Europe centrale et orientale. Et pour la première fois aussi de l'histoire, tous ceux qui souhaitaient y participer ont pu le faire à distance. Le formulaire d'inscription à été rempli par plus de 6 000 personnes, et plus de 10 000 sont venues en personne à Katowice. En termes de fréquentation, le FUM11 se classe 3ème dans l'histoire de tous les Forums Urbains Mondiaux.

Programme de base du FUM11

Près de 500 événements ont été organisés dans le cadre de la 11e session du FUM, notamment des sessions spéciales, des ateliers et des tables rondes. Les participants au FUM11 ont abordé des sujets liés aux villes où règne l'équité, au renforcement de la résilience urbaine et à la reconstruction des villes après une crise. Plus d'un millier de candidatures pour les événements dirigés par des partenaires ont été reçues. C'est un record dans l'histoire du FUM.

FUM sur la ville

Après chaque journée de discussions, les participants au Forum ont passé du temps dans 11 zones urbaines dans le cadre de l'initiative « FUM sur la ville ». Jamais une telle initiative n'a été prise dans l'histoire du FUM. Cinéma en plein air, discussions avec des experts ou cours de danse - plusieurs milliers de personnes ont participé à ces événements et à bien d'autres sous la bannière de « FUM sur la ville ».

FUM accessible

Les organisateurs du FUM11 se sont efforcés de le rendre accessible à tous. Des rampes pour fauteuils roulants, des boucles à induction, 40 interprètes polonais et internationaux en langue des signes - ce ne sont là que quelques-unes des mesures de promotion de l'accessibilité au FUM11. Le FUM11 a également présenté une table ronde de personnes vivant avec un handicap.

EXPO urbaine

L'espace EXPO urbain a toujours été la plus grande attraction des Forums urbains mondiaux, et ce fut également le cas lors du FUM11. 90 stands organisés par 43 partenaires sur 8 000 mètres carrés ont permis aux participants du Forum de faire un voyage autour du monde.

« Le WUF11 a sans aucun doute été un succès. Nous sommes ravis d'avoir pu ajouter notre perspective polonaise à la discussion sur les villes du futur. Je croise les doigts pour l'Egypte et le Caire - les organisateurs de la 12ème session », a conclu la vice-ministre des Fonds de développement et de la politique régionale Ma?gorzata Jarosi?ska-Jedynak, qui est également plénipotentiaire du gouvernement pour l'organisation du WUF11.

