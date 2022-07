ESI Group au salon international de l'aéronautique de Farnborough 2022





ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mneno: ESI) (Paris: ESI), acteur mondial des logiciels de simulation et de prototypage virtuel, sera présent au Salon International de l'aéronautique de Farnborough (18 et 22 juillet 2022). Le Groupe y présentera son expertise en matière d'acoustique pour les aéronefs, tant pour le bruit intérieur qu'extérieur, et illustrera la manière dont les solutions de réalité virtuelle contribuent au développement de l'industrie 4.0, par l'intermédiaire de sa solution de simulation virtuelle centrée sur le facteur humain et le travail collaboratif, IC.IDO.

2 solutions présentées :

IC.IDO, la solution phare d'ESI pour la validation des processus avec une approche centrée-utilisateur et l'intégration des produits : faciliter les processus de conception agiles, une production robuste et une maintenance sûre.

Le logiciel de vibro-acoustique VA ONE d'ESI pour les cabines d'avions et les aéronefs électriques tels que les concepts eVTOL : respect du confort sonore intérieur et optimisation du bruit en zone urbaine.

Des progrès prometteurs pour l'industrie aéronautique grâce à la digitalisation et la réalité virtuelle

La digitalisation joue un rôle essentiel dans le développement de l'aviation durable, des avions à hydrogène, électriques, de la mobilité urbaine, des eVTOLs... La réalité virtuelle aide les industriels à atteindre leurs objectifs de durabilité, à garantir la "réussite du premier coup", à réduire les coûts, les délais et la mise sur le marché. Au fil des années, la réalité virtuelle a amélioré les processus, favorisant des cadences plus importantes pour les fonderies et les fabricants de pièces composites, de plus faibles taux de rebut, la fabricabilité de nouvelles géométries. Les industriels ont atteint les performances vibro-acoustiques souhaitées et des produits virtuellement pré-certifiés. En outre, le besoin de recourir aux essais et aux prototypes physiques a considérablement diminué, permettant des étapes d'assemblage de plus en plus efficaces, une productivité et un rendement accrus, des coûts de maintenance réduits et des risques industriels moindres pour les opérateurs.

Présent dans l'industrie aéronautique depuis plusieurs décennies, ESI Group permet à ses clients de bénéficier des avantages des solutions de réalité virtuelle, pour produire de manière propre, sûre et efficace.

eVTOLS : ESI Group en faveur de l'innovation : bruit et confort intérieur et extérieur

ESI Group a pour mission d'aider les entreprises aéronautiques dans leur transformation numérique en se positionnant comme un partenaire de confiance qui les aide dans leurs innovations, telles que les eVTOLS qui changeront le paysage de la mobilité urbaine. ESI Group travaille déjà avec les pionniers de ce segment pour qu'ils atteignent leurs objectifs de performance et de sécurité produit tout en respectant des réglementations strictes en matière de bruit, en réduisant l'impact sonore dans les zones urbaines et en respectant les niveaux de confort sonore intérieur des avions. La solution logicielle VA One d'ESI Group aide les constructeurs à prévoir et résoudre les potentiels problèmes de bruit et de vibrations à un stade très précoce de leur processus de développement. Ils peuvent ainsi respecter les normes de sécurité et leurs objectifs en matière d'acoustique, tout en réduisant le poids et en contrôlant les coûts.

Les solutions d'ESI Group pour une industrie propre, sûre et productive

1. Rolls-Royce, fabricant de systèmes de propulsion, utilise le logiciel de simulation numérique d'ESI, ProCAST pour la co-conception produit-processus et pour collaborer plus efficacement avec sa chaîne d'approvisionnement afin d'obtenir des pièces de meilleure qualité, d'éviter les changements de conception tardifs et d'éliminer les taux de rebut de manière plus durable.

2. Saab Aerospace Systems s'appuie sur le logiciel de simulation de fabrication de composites PAM-COMPOSITES d'ESI pour affiner ses stratégies d'injection pour la prochaine génération de portes d'avion, en soutenant la fabrication de structures toujours plus légères.

3. Latécoère compte sur les capacités avancées de réalité virtuelle fournies par IC.IDO (1) pour connecter ses équipes d'ingénieurs production dans le monde entier sur une même plateforme virtuelle pour garantir une production réussie « du premier coup » et de former les opérateurs à distance, en réduisant les émissions dues aux déplacements, et offrant une approche « d'apprentissage par la pratique ».

(1) ESI Group au salon : France Pavillion. ESI Group fera partie de l'espace GIFAS (& "AsTech") dans le HALL 1 ? Stand 13.60 Village ASTech

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros en 2021. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

