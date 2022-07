DiMe lance des trousses à outils pour améliorer l'intégration des données des capteurs tout en améliorant et accélérant la recherche et les soins à l'échelle mondiale





BOSTON, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Digital Medicine Society (DiMe) a sorti les Sensor Data Integrations Toolkits, quatre trousses à outils complètes pour guider les producteurs de données, les sous-traitants et les consommateurs. Ils pourront ainsi plus facilement gérer l'afflux de données qui va de paire avec l'utilisation croissante des technologies portables et des produits de détection numérique à grande échelle. Ces ressources sont basées sur le projet Sensor Data Integrations, qui regroupe des chefs de file des soins de santé d'Amazon Web Services (AWS), Oracle, le Moffitt Cancer Center, Takeda, le ministère américain des Anciens Combattants (VA), et plus encore. Ces trousses à outils aideront à tenir la promesse des données générées par les capteurs pour prendre de meilleures décisions, plus rapidement, afin d'améliorer les prestations de soins et la recherche. L'équipe du projet fera une démonstration des trousses lors d'un événement de lancement en direct le 18 juillet à 10 h 30 (ET), auquel participera Micky Tripathi, coordinateur national des technologies de l'information sur la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.

L'augmentation des données provenant des technologies de détection est bien plus importante que la capacité de l'industrie à recueillir, stocker, analyser, protéger et utiliser efficacement ces données pour les soins aux patients et la recherche. Le nombre de patients américains utilisant des dispositifs de monitorage à distance devrait dépasser les 70 millions d'ici 2025. Entre 2022 et 2028, le marché mondial des technologies portables devrait croître d'environ 18,5 %, pour atteindre 380,5 milliards de dollars. Le nombre de terminaux numériques uniques utilisés dans les essais parrainés par l'industrie de nouveaux produits médicaux a augmenté de plus de 950 % entre octobre 2019 et mai 2022. Le nombre de promoteurs qui utilisent ces produits dans le cadre du développement de produits médicaux est passé de 12 à 96 dans cet intervalle. Or, alors que la capacité de discerner des données de capteurs de haute qualité adaptées à la prise de décision clinique augmente rapidement, la capacité d'accéder à ces données est actuellement limitée par une dépendance à des solutions ponctuelles et individuelles.

« Les données générées par les capteurs, recueillies dans la vie quotidienne des gens, offrent l'occasion de redéfinir la façon dont nous mesurons la santé et les maladies. Cette opportunité permet d'utiliser des flux de données de haute qualité et haute résolution pour réinventer notre approche des soins de santé et de la recherche, en tirant parti d'informations plus complètes pour améliorer chaque décision clinique, les décisions sur l'efficacité des nouveaux produits médicaux, et des décisions plus générales en matière de politiques et de santé publique », a indiqué Jennifer Goldsack, PDG de DiMe. « Les nouveaux Sensor Data Integrations Toolkits de DiMe fournissent des ressources axées sur l'action pour permettre aux producteurs de données, sous-traitants et consommateurs de créer ensemble un écosystème de données de capteurs adapté à grande échelle. »

AWS a fourni des commentaires de clients et une expertise technique pour s'assurer que la trousse à outils répond aux besoins actuels du système de santé moderne. « Dans tous les secteurs, nous voyons des entreprises qui tentent d'accélérer leur transition vers le cloud », a constaté Lita Sands, responsable de Solutions Life Sciences chez AWS. « Les délais sont de plus en plus courts, alors que les données recueillies augmentent de façon exponentielle. Il existe clairement un besoin important de connaître comment recueillir et utiliser ces renseignements de façon efficace et sécurisée à grande échelle. Les nouvelles trousses à outils de DiMe sont une véritable bouée de sauvetage pour les organisations qui travaillent avec les données de capteurs. Elles offrent un point de départ complet aux producteurs de données, sous-traitants et consommateurs pour leur permettre de construire un pipeline intégré et les aider à prendre des décisions plus efficacement et plus rapidement. »

L'élaboration de ces trousses à outils s'appuie sur les initiatives préconcurrentielles antérieures de DiMe, comme The Playbook, le guide essentiel pour élaborer et déployer des mesures cliniques numériques afin de faire progresser les soins aux patients, la recherche clinique et la santé publique. Les Sensor Data Integrations Toolkits vont plus loin pour garantir que les données de capteur de haute qualité peuvent être utilisées à grande échelle pour améliorer les soins aux patients et accélérer le développement de produits médicaux efficaces.

La communauté DiMe travaille actuellement à d'autres projets liés au déploiement des données générées par voie numérique et publiera des ressources supplémentaires au cours des prochains mois. DiMe s'engage non seulement à créer et à diffuser de nouvelles approches et de nouveaux outils de santé numérique, mais aussi à partager les expériences des utilisateurs avec l'ensemble de la communauté. Nous encourageons les utilisateurs des Sensor Data Integrations Toolkits à contribuer au centre d'études de cas « Ressources en action » de DiMe. Ils peuvent partager comment ils utilisent les ressources pour promouvoir l'utilisation sûre, efficace, équitable et éthique de la médecine numérique afin de redéfinir les soins de santé et d'améliorer la santé humaine.

Les principales organisations des secteurs mondiaux de la santé, de la recherche et de l'innovation en santé numérique qui ont collaboré avec DiMe pour créer ces ressources en libre accès sont AWS, Elevance Health, Evidation, US Food and Drug Administration (FDA), Human First, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Medable, Moffitt Cancer Center, Open mHealth, Oracle, Savvy, Takeda et le ministère américain des Anciens Combattants (VA).

À propos de la Digital Medicine Society : DiMe est un organisme mondial à but non lucratif et le foyer professionnel de tous les membres de la communauté de la médecine numérique. Ensemble, nous relevons les défis les plus difficiles de la médecine numérique, développons des ressources de qualité clinique sur un calendrier technologique, et livrons ces ressources exploitables sur le terrain via des canaux et des programmes éducatifs en accès libre. Rejoignez-nous pour promouvoir l'utilisation éthique, efficace, équitable et sécurisée de la médecine numérique afin de redéfinir les soins de santé et améliorer les vies.

