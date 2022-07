Antier Solutions : Développement du jeu métavers Stellar pour le Web 3.0

Le jeu, c'est la liberté. Il permet aux utilisateurs d'explorer un monde virtuel infini dans un espace restrictif, d'y entrer ou d'en sortir à tout moment et de construire des communautés mondiales. C'est le frisson irrésistible du Web 2.0 qui a...

Vinco Ventures, Inc. («Vinco Ventures», «Vinco», ou «la Société»), une holding technologique de médias et contenus numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ted Farnsworth en tant que co-PDG aux côtés de Lisa King, actuelle PDG de Vinco...

Celsius Network ("Celsius" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui avoir démarré une procédure volontaire au titre du chapitre 11 afin de donner à la Société l'occasion de stabiliser ses affaires et d'effectuer une opération de restructuration...