/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne assistera au Salon international de l'aéronautique de Farnborough/

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne sera au Royaume-Uni les 18 et 19 juillet pour assister au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2022 (angl.) où il rencontrera d'importants intervenants des secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense.

Dates : Le lundi 18 et le mardi 19 juillet 2022



Lieu : Aéroport de Farnborough

Hampshire, Angleterre





Les événements suivants sont ouverts aux médias :

Lundi 18 juillet 2022

Ouverture et visite du pavillon du Canada

Heure : 10 h 30 (heure locale) Lieu : Pavillon du Canada





Participation à un panel avec l'Association des industries aérospatiales du Canada

Heure : 15 h (heure locale) Lieu : Pavillon du Canada





Mardi 19 juillet 2022

Annonce de CAE

Heure : 10 h 30 (heure locale) Lieu : Chalet de CAE





Point de presse avec les médias

Heure : Mardi le 19 juillet à 19 h (heure locale) / 14 h (HAE) Lieu : Téléconférence





Les représentants des médias qui souhaitent participer à la téléconférence sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] afin de recevoir le numéro à composer.

