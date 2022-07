/R E P R I S E -- Avis aux médias - On vit ici, on travaille ici, on reste ici ! Marche à Montréal pour un statut pour toutes et tous/





MONTRÉAL, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement fédéral envisage de mettre sur pied un programme de régularisation du statut d'immigration pour certaines personnes migrantes, des personnes migrantes, immigrantes et des allié?e?s de la cause se rassemblent ce dimanche et marchent ensemble pour revendiquer un statut pour toutes les personnes.

Quoi : rassemblement et marche

Quand : dimanche 17 juillet 2022 à 14 h

Où : Place Émilie-Gamelin (à côté de la station de métro Berri-UQAM), Montréal

À cette date, des actions pour statut pour toutes et tous seront organisées à travers le Canada. L'événement à Montréal est organisé par plusieurs organisations de défense de droit, dont le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI), et commencera par des prises de parole, lors desquels les revendications suivantes seront mises de l'avant :

Régulariser toutes les personnes sans statut permanent qui sont déjà sur le sol canadien ;

Ne pas exclure le Québec dans ces programmes de régularisation.

