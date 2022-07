H.C. Starck investit dans Nyobolt, une entreprise de recharge ultra-rapide et de batterie à haute densité





Nyobolt est la seule entreprise connue de fabrication de batteries avec des produits à base de tungstène qui s'approche de la commercialisation

GOSLAR, Allemagne, 17 juillet 2022 /PRNewswire/ -- H.C. Starck Tungsten Powders (« HCS »), filiale en propriété exclusive de Masan High-Tech Materials (« MHT »), a annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs pour investir 45 millions de livres (environ 52 millions d'euros) dans Nyobolt Limited (« Nyobolt »), une entreprise de solutions de batteries Li-ion à chargement rapide qui utilise les matériaux de tungstène avancés de HCS dans son anode, pour une participation de 15 % sur une base entièrement diluée. L'investissement, qui représente la majorité du cycle de financement de série B de Nyobolt, devrait permettre d'accélérer la mise en oeuvre de la vision de HCS, dont l'objectif est de devenir une entreprise de haute technologie à valeur ajoutée en développant de nouvelles applications de tungstène essentielles pour les technologies de l'avenir.

Nyobolt commercialise des batteries lithium-ion avec une densité de puissance record et des capacités de charge ultra-rapides. La technologie de l'entreprise s'appuie sur une décennie de recherches sur les batteries lithium-ion à charge rapide menées par la professeure Dame Clare Grey, scientifique spécialisée de ces questions de l'Université de Cambridge. Les systèmes d'anode uniques à base de niobium et de tungstène de Nyobolt affichent des performances supérieures par rapport aux autres technologies d'anode Li-ion. Les avantages comprennent :

- Temps de charge : Chargement > 90 % en < 5 minutes

- Densité de puissance d'entrée plus élevée : La puissance multipliée par 10 vise à répondre aux problèmes d'autonomie et permet l'utilisation de batteries plus petites et plus légères

- Durabilité plus longue : La durabilité multipliée par 10 entraîne en un coût total de possession plus faible pour la durée de vie de la batterie

- Sécurité améliorée : plus grande performance de température et risque d'incendie réduit

Ces capacités permettent de nouvelles applications et une expérience client améliorée avec des utilisations finales cibles comme les véhicules industriels à haute performance, l'automatisation (robotique), les appareils électroménagers, les outils sans fil, le stockage stationnaire et la recharge rapide mobile.

Le produit de l'investissement de HCS aidera à financer la construction par Nyobolt de ses installations de fabrication d'anodes et de ses centres de R&D. Les deux parties prévoient toutefois d'importantes synergies grâce à de futures collaborations, notamment :

- Recyclage : création d'une économie circulaire pour les batteries de véhicules électriques en tirant parti des capacités de recyclage de HCS, y compris de sa technologie innovante et supérieure sur le plan environnemental pour le recyclage de masse noire

- Approvisionnement en tungstène : une source fiable de matériaux de tungstène critiques de HCS, le leader mondial occidental dans l'industrie du recyclage de tungstène

- Technologie cathode : les spécialistes de recherche et développement de HCS ont une solide histoire dans le développement de revêtements cathodiques

- Le savoir-faire et l'infrastructure de fabrication : en plus d'être l'un des leaders mondiaux dans la production de poudre de tungstène et le recyclage de la ferraille de tungstène, HCS dispose d'un laboratoire interne à l'échelle industrielle qui fournit des analyses élémentaires des matériaux des batteries et de tout type de propriétés chimiques et physiques des poudres inorganiques.

« Cet investissement marque une étape importante dans notre stratégie visant à aller plus loin en aval et à nous rapprocher des consommateurs en développant de nouvelles applications novatrices, y compris notre gamme de matériaux de batteries « starck2charge » récemment commercialisée. La technologie de Nyobolt est une véritable percée que nous pouvons aider à commercialiser grâce à notre vaste expérience dans le transfert de solutions innovantes vers la fabrication à grande échelle. Ce partenariat accélérera également le développement d'une économie circulaire pour les batteries grâce au recyclage amélioré et à de nouveaux modèles d'utilisation », a déclaré Hady Seyeda, PDG de H.C. Starck Tungsten Powders.

« Je suis vraiment fier qu'un peu plus de deux ans après l'acquisition et l'intégration de l'entreprise mondiale de tungstène de H.C. Starck dans MHT, nous avons été en mesure d'élargir notre gamme de capacités commerciales grâce à l'acquisition d'une participation importante dans Nyobolt. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Nyobolt pour faire progresser son offre de produits et les opportunités de partenariat dans la fabrication et la commercialisation de ses produits ainsi que d'offrir un cycle de vie complet pour les matériaux stratégiques avancés requis dans les batteries de Nyobolt », a déclaré Craig Bradshaw, directeur général de MHT.

La cofondatrice et responsable scientifique de Nyobolt, la professeure Dame Clare Grey, a ajouté : « Nous sommes ravis de faire passer nos technologies du développement au déploiement sur le marché. Nous avons fondé Nyobolt suite à la découverte de nouvelles technologies d'anode contenant du tungstène avec une capacité de charge rapide remarquable. L'objectif était de mettre ces propriétés sur le marché via des applications touchant tous les aspects de la vie quotidienne. Le financement de H.C. Starck aidera Nyobolt à intensifier ses activités au Royaume-Uni et aux États-Unis et à apporter une solution plus durable dans l'industrie du stockage d'énergie. La technologie Nyobolt permettra non seulement d'atteindre la carboneutralité dans l'électrification des transports, mais aussi de stocker de l'énergie propre et renouvelable sur le réseau et hors réseau. Avec l'investissement de H.C. Starck, les batteries ultra-rapides et à haute puissance de Nyobolt aideront à atteindre les objectifs en matière d'énergie propre fixés par les gouvernements du monde entier. »

Sai Shivareddy, PDG et co-fondateur de Nyobolt a déclaré : « La charge rapide demeure un besoin critique non satisfait alors que le monde s'électrifie avec des formes d'énergie plus durables ? un besoin auquel répond notre technologie. Nous sommes enthousiasmés par le partenariat avec H.C. Starck et le considérons comme un tremplin pour changer d'échelle et accélérer la commercialisation, en révélant le véritable potentiel des technologies Nyobolt. Le financement de série B mettra Nyobolt au coeur d'une industrie des batteries en rapide évolution et nous permettra de mettre en valeur le caractère unique de notre technologie des batteries, développée par notre équipe d'experts, qui s'apprête à transformer l'industrie du stockage d'énergie. Avec les investissements et technologies de H.C. Starck, Nyobolt élargira ses capacités de fabrication tout en réduisant son empreinte carbone grâce à un programme efficace de recyclage et de réutilisation. »

À propos de Nyobolt

Nyobolt est une société spécialisée dans les technologies de batterie pionnières qui permettent une charge ultra-rapide inédite et une densité de puissance élevée. Ces technologies résolvent un besoin critique que d'autres innovations de batterie ne peuvent pas répondre. Les solutions de Nyobolt permettent des stratégies d'électrification durables grâce à des appareils alimentés par batterie plus petits, plus légers, dont la durée de vie est plus longue et qui visent des objectifs carboneutres.

https://nyobolt.com/

À propos de H.C. Starck Tungsten Powders

H.C. Starck Tungsten Powders, une filiale en propriété exclusive de Masan High-Tech Materials, est le leader mondial du fabricant de poudre de tungstène de haute qualité adaptée aux besoins individuels des clients. La société combine un siècle d'expérience dans le traitement du tungstène avec une puissance innovante et une expertise technologique. Des décennies d'expérience dans le recyclage et l'accès aux plus grandes réserves de tungstène du monde en dehors de la Chine, détenue par le groupe mère de la société Masan High-Tech Materials, permettent d'assurer un approvisionnement stable avec des matières premières sans conflit. H.C. Starck Tungsten Powders emploie environ 540 personnes sur trois sites de production en Allemagne, au Canada et en Chine, et dans des bureaux de vente aux États-Unis et au Japon. Le plus grand site de production de l'entreprise, situé à Goslar, en Allemagne, abrite le siège social de la société.

www.hcstarck.com

À propos de Masan High-Tech Materials Corporation

Masan High-Tech Materials est le leader mondial dans la fourniture de matériaux avancés à base de tungstène, utilisés dans des industries clés telles que l'électronique, la chimie, l'automobile, l'aviation et l'aérospatiale, l'énergie et les produits pharmaceutiques. L'entreprise compte des installations de production au Vietnam, en Allemagne, au Canada et en Chine, et dessert le monde entier. En tant que plus grand fabricant de produits de tungstène intermédiaires en dehors de la Chine, la société dispose de deux centres de recherche et de développement en Allemagne et au Vietnam, et elle exploite actuellement la mine polymétallique Nui Phao et une usine de traitement de pointe dans la province de Thai Nguyen. Masan High-Tech Materials est également un important producteur mondial de spath fluor et de bismuth.

https://masanhightechmaterials.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859319/H_C__Starck_announced_the_signing_of_definitive_agreements_to_invest_into_Nyobolt_Limited.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859320/Nyobolt_s_batteries_deliver_record_high_power__ultrafast_charge_and_high_energy.jpg

Communiqué envoyé le 16 juillet 2022 à 23:04 et diffusé par :