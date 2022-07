Des réfugiés ukrainiens se trouvent un emploi en Ontario, au Canada, grâce à la plateforme Joblio





Considérée comme la référence dans le domaine de l'emploi transfrontalier, la plateforme mondiale de recrutement s'est associée à un consortium d'entreprises canadiennes et à Starlight Investments pour aider les réfugiés ukrainiens à obtenir un statut protégé dans le cadre du programme AVUCU et à trouver des emplois et des logements.

MIAMI, 16 juillet 2022 /CNW/ - Joblio Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a réussi à obtenir des emplois pour le premier groupe de réfugiés ukrainiens réinstallés au Canada. La plateforme de recrutement éthique est considérée comme la référence dans le domaine de l'emploi transfrontalier et s'est associée à des entreprises canadiennes pour aider les réfugiés à se trouver un emploi partout au Canada.

Depuis le début de l'invasion russe, Joblio a aidé des réfugiés ukrainiens fuyant l'horrible conflit à trouver un emploi en Allemagne, en Roumanie, en Pologne et aux États-Unis. Jon Purizhansky, chef de la direction et cofondateur de Joblio Inc., a réitéré l'engagement de l'entreprise à aider les réfugiés d'Ukraine et insiste sur le fait qu'elle continuera de canaliser ses ressources pour faciliter leur introduction rapide dans des pays plus sûrs.

« Notre objectif, à Joblio, est de révolutionner l'intégration des migrants en leur offrant un soutien continu pour les aider à faire face aux défis imprévus. » - Jon Purizhansky.

Joblio Inc. a géré efficacement tous les aspects de leur processus de recherche d'emploi, de la préparation et de l'exécution des documents à l'élaboration du curriculum vitae, en passant par la recherche de commanditaires, l'organisation de réunions et la recherche de logements.

Pour faciliter les démarches complexes d'une réinstallation, Starlight Investments fourni des logements aux réfugiés réinstallés, en leur proposant des conditions flexibles pour leur permettre de retrouver une certaine stabilité sans avoir à se soucier des factures immédiates. Fondée en 2011, l'entreprise immobilière nord-américaine gère des actifs pour le compte d'investisseurs cotés en bourse, institutionnels et privés et a réitéré son engagement à créer des espaces de vie modernes et durables où les gens peuvent habiter, travailler, magasiner et jouer.

« Nous sommes de tout coeur avec le peuple ukrainien et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour l'aider à traverser cette période difficile. Nous comprenons les défis que suscite un déménagement soudain à l'étranger et nous travaillons ensemble pour faire preuve de la plus grande souplesse possible. »

- Simone Webb, directrice exécutive de la location à l'échelle nationale, Starlight Investments.

Fondée par Jon Purizhansky et présidée par l'ancien président de Manpower Group, David Arkless, Joblio offre un processus de recrutement, de formation et de reconversion plus efficace pour les emplois transfrontaliers. Le programme exclusif Applicant Concierge Experience (ACE) de l'entreprise est axé sur la gestion de la communauté avant le départ et après l'arrivée, ce qui permet aux demandeurs d'emploi internationaux de commencer à se familiariser avec leur nouveau foyer avant même de quitter leur pays d'origine.

Contrairement aux pratiques non transparentes et inefficaces du marché mondial actuel de la main-d'oeuvre migrante, la plateforme mondiale accessible de Joblio élimine les acteurs non éthiques du processus, permettant ainsi aux employeurs et aux travailleurs de bénéficier d'une plus grande valeur économique. Son processus d'embauche simplifié et transparent permet d'accélérer le traitement des demandes, d'accroître la satisfaction des employés et de réduire leur attrition.

Pour en savoir plus sur les pratiques révolutionnaires de la plus grande entreprise de recrutement, veuillez communiquer avec Joblio au moyen des coordonnées ci-dessous.

