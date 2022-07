Xinhua Silk Road : Shanghai reste en 3e place au classement ISC20 pour 2022, selon un rapport de Xinhua-Baltic





BEIJING, 16 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai, la principale plaque tournante du commerce et de l'expédition en Chine, reste en troisième place parmi les 20 premiers centres d'expédition internationaux (ISC20) pour 2022, comme l'indique le rapport « Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index Report » (rapport Xinhua-Baltic ISCDI) de 2022 qui vient d'être dévoilé lundi.

Shanghai est précédée de Singapour et de Londres et est suivie de Hong Kong et de Dubaï, selon le classement de 2022.

Il est à noter que le rapport Xinhua-Baltic ISCDI intègre trois dimensions primaires et 16 indicateurs secondaires pour évaluer la performance globale de 43 villes dans le monde au cours d'une période donnée, et qui permettent ainsi de composer sa liste annuelle ISC20.

En 2022, la liste complète ISC20 des 20 premières villes comprend ainsi Singapour, Londres, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Rotterdam, Hambourg, New York/New Jersey, Athènes/Piraeus, Ningbo Zhoushan, Tokyo, Houston, Guangzhou, Anvers/Bruges, Qingdao, Busan, Shenzhen, Copenhague, Los Angeles et Melbourne.

Sur le plan géographique, dix des 20 premières villes sont situées en Asie. Il y en a six en Europe, trois en Amérique et une en Océanie.

Le rapport ne fait état d'aucun changement significatif par rapport au classement de l'an dernier en raison du développement stable des villes énumérées en ce qui a trait à l'agglomération de ressources et de capacité d'allocation.

De plus, les observations des experts sur la numérisation et la décarbonation des ports, qui présentent à la fois des opportunités et des défis pour l'industrie mondiale du transport maritime actuelle, sont présentées comme des points saillants du rapport de cette année.

Dans le cadre de la cérémonie de publication du rapport à Shanghai, un séminaire en ligne a été organisé avec une participation internationale.

Li Jin, chef comptable de la Piraeus Port Authority S.A. (PPA), membre du groupe chinois COSCO Shipping, et Ilias Salpeas, directeur général de l'organisation de développement de la municipalité du Piraeus, ont partagé leurs perspectives sur le développement de l'industrie mondiale du transport maritime au cours du séminaire.

Lancé conjointement par les services de renseignement économiques de la Chine et la Bourse baltique en 2014, le « Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index » est devenu un indice important et de plus en plus influent pour évaluer le développement des grands centres d'expédition dans le monde entier.

