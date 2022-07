CCTV+ : Xi Jinping inspecte la ville de Shihezi au Xinjiang





PÉKIN, 16 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, s'est rendu à Shihezi mercredi après-midi dans le cadre de sa visite d'inspection de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine.

M. Xi a visité le Army Reclamation Museum et une division locale du Corps de production et de construction du Xinjiang pour en apprendre davantage sur l'histoire des réalisations du corps dans la récupération des terres, la protection de la frontière, la construction et la consolidation des organisations de base, le développement de l'agriculture en fonction des caractéristiques régionales et la promotion du développement intégré du corps d'armée et des communautés locales.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=5QElcmPXDkE

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 21:15 et diffusé par :