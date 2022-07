CIGA Design lance une série de montres inspirées des magiciens sur Indiegogo





Les montres CIGA Design ont reçu 17 prix internationaux récompensant leur design

NEW YORK, 16 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La société primée CIGA Design, spécialisée dans les montres mécaniques, a lancé une campagne Indiegogo pour promouvoir sa nouvelle série de montres dotées d'une technologie de mécanisme de transformation inspirée des magiciens qui éblouissent le public avec des tours incroyables.

Les montres mécaniques M Series Magician de CIGA Design présentent une fabrication révolutionnaire, créée pour intégrer un mouvement interne et plusieurs boîtiers externes, ce qui permet d'obtenir trois styles en une seule montre. Le mécanisme de remplacement mécanique flexible permet de changer de boîtier en appuyant sur deux boutons et ce design magique mixte propose aux utilisateurs plusieurs manières de porter ces montres géométriques à leur poignet. L'esthétique moderne de l'art mécanique est associée à un mouvement interne précis.

Ce design révolutionnaire modifie la conception du boîtier fixe unique en usage depuis toujours dans l'histoire de l'horlogerie et permet aux utilisateurs de découvrir un nouveau modèle d'horlogerie magique.

La possibilité de transformer la montre en de nouvelles formes incite une nouvelle génération d'utilisateurs à découvrir de nouvelles identités. Il s'agit d'un instrument d'avant-garde destiné aux personnes qui apprécient les innovations et préfèrent sortir des sentiers battus.

Les propriétaires de ces montres disposent d'un monde d'imagination à portée de poignet.

Pour soutenir la campagne Indiegogo des montres M Series Magician, rendez-vous sur le site https://www.indiegogo.com/projects/--288138/coming_soon/x/29488961 .

La série de montres « Blue Planet » de CIGA Design a remporté le prix Challenge Watch du Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) en 2021 et a été la première marque horlogère chinoise à recevoir la plus haute distinction du secteur mondial de l'horlogerie.

Les designs originaux exceptionnels de la marque ont remporté 17 prix internationaux, un record pour une montre-bracelet chinoise. Elle a remporté neuf des 13 prix des Red Dot Design Awards dans le secteur national. Elle est également l'unique lauréate du Red Dot Grand Prix et du iF Design Gold Award dans le secteur domestique. En 2019, CIGA Design a été présélectionné pour le GPHG, qui est considéré comme l'Oscar des montres ? un honneur sans précédent pour les marques chinoises. En 2021, la marque a de nouveau été présélectionnée comme l'une des trois meilleures marques de la catégorie montres/bijoux en Allemagne pour le prix iF 2017-2021, avec Apple et BVLGARI, pour son design innovant.

Le 29 juin 2022, la cérémonie de remise de la collection Blue Planet a eu lieu officiellement au Musée d'Art et d'Histoire (MAH) à Genève, en Suisse. Il s'agit de la première marque de montres chinoise à être exposée au musée. Cette cérémonie de donation a été organisée par CIGA Design et le MAH.

Le MAH est l'un des plus grands et des plus importants musées de Suisse, avec plus de 7 000 oeuvres d'art de la préhistoire à la période contemporaine, provenant de divers sites en Europe, en Afrique et en Asie. Le caractère interdisciplinaire unique de la collection et de l'exposition lui confère une solide réputation en Suisse.

Pour en savoir plus sur CIGA Design, consultez le site cigadesign.com.

Contact : Watson Lens, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859922/MicrosoftTeams_image.jpg

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 20:18 et diffusé par :