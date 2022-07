Des experts de l'analyse SAP d'Amazon Web Services, d'IDC et de Pyramid effectueront des présentations à SAPinsider 2022, la toute première conférence indépendante portant sur les technologies SAP





Le directeur technologique et vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid Analytics (Pyramid), fournisseur d'une plateforme pionnière d'intelligence décisionnelle, effectuera plusieurs présentations sur la scène principale aux côtés de Chandana Gopal, directrice de recherche sur l'Avenir de l'intelligence, au sein d'IDC, et de Cristina Martin Greysman, responsable mondiale de la Stratégie de partenariats et d'alliances SAP sur AWS, chez Amazon Web Services, lors de l'événement SAPinsider 2022, qui se tiendra du 19 au 21 juillet, à Las Vegas. Inscrivez-vous à SAPinsider 2022 en utilisant notre code de réduction : PYRAMIDVIP.

Informations clés :

Avi Perez, directeur technologique chez Pyramid Analytics, et Chandana Gopal, directrice de recherche sur l'Avenir de l'intelligence, au sein d'IDC, aborderont le champ des possibles dans le cadre de leur session intitulée « Decision Intelligence: What's Next in Data and Analytics for SAP BW and HANA » (Intelligence décisionnelle : l'avenir des données et de l'analytique pour SAP BW et HANA) . Jour 1 : mardi 19 juillet 11 h 30 ? 12 h 20

. Jour 1 : mardi 19 juillet 11 h 30 ? 12 h 20 Take Your SAP Investment to the Next Level with Pyramid Analytics, (Propulsez votre investissement SAP au niveau supérieur grâce à Pyramid Analytics) avec Kevin Kratzer, ingénieur Solutions chez Pyramid Analytics. Jour 1 : mardi 19 juillet 15 h 30 ? 15 h 50

with Pyramid Analytics, (Propulsez votre investissement SAP au niveau supérieur grâce à Pyramid Analytics) avec Kevin Kratzer, ingénieur Solutions chez Pyramid Analytics. Jour 1 : mardi 19 juillet 15 h 30 ? 15 h 50 I Have Data Outside SAP?How Can I Get a Complete View of My Business Without Moving All My Data Around? (Je dispose de données en dehors de SAP : comment puis-je obtenir une vision complète de mon entreprise, sans avoir à déplacer toutes mes données ?) avec Matt Chapin, ingénieur Solutions, chez Pyramid Analytics. mardi 19 juillet 16 h ? 16 h 20

avec Matt Chapin, ingénieur Solutions, chez Pyramid Analytics. mardi 19 juillet 16 h ? 16 h 20 Dave Henry, vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid, et Cristina Martin Greysman, responsable mondiale de la Stratégie de partenariats et d'alliances SAP sur AWS, chez Amazon Web Services, offriront une présentation intitulée « The "Beyond ERP" Challenge: Maximizing the Use of SAP with Your Company's Data Lake » (Le défi "au-delà de l'ERP" : maximiser l'utilisation de SAP grâce au lac de données de votre entreprise). Jour 2 : mercredi 20 juillet 11 h ? 11 h 50

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La Pyramid Decision Intelligence Platform offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit à tous un libre-service administré, et répond à tous les besoins d'analyse dans un environnement sans code. La plateforme de Pyramid combine de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale, et les sciences des données, dans un environnement unique guidé par l'IA, réduisant ainsi les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme de Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

