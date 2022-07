L'O-RAN ALLIANCE annonce 52 nouvelles spécifications, la 6e version de logiciel ouvert pour le RAN « F », et les premiers certificats O-RAN





52 spécifications O-RAN ont été publiées depuis mars 2022

L'ORAN ALLIANCE a publié un nouvel ensemble de 52 spécifications relatives au RAN intelligent et ouvert, dans le cadre du premier groupe de spécifications de la version 003 de l'O-RAN. Parmi ces spécifications, figurent 12 nouveaux titres avec notamment des cas d'utilisation relatifs au MIMO massif et à l'interface R1, aux tests de l'interface E2, à l'interface O2dms, à la couche d'abstraction d'accélération, aux macrocellules extérieures HW, ainsi qu'aux spécifications de sécurité de 3 parties différentes de l'architecture O-RAN.

« L'O-RAN ALLIANCE a toujours pris très au sérieux la sécurité. Nous avons récemment transformé le Groupe de réflexion sur la sécurité au sein du 11e Groupe de travail technique de l'O-RAN, afin d'encourager des efforts de spécification encore plus intensifs dans le domaine de la sécurité », a déclaré Andre Fuetsch, président de l'O-RAN ALLIANCE et directeur technologique d'AT&T. « Les experts en sécurité de l'écosystème O-RAN appliquent des analyses systématiques des menaces sur différents composants de l'architecture O-RAN. La sécurité devient une partie intégrante de l'interface individuelle ou des spécifications fonctionnelles, et il existe une spécification de test de la sécurité pour assurer une vérification appropriée. L'approche systématique et transparente en matière de sécurité, mise en oeuvre par l'écosystème O-RAN respecte les bonnes pratiques observées dans d'autres parties du réseau, afin de veiller à offrir les solutions les plus performantes et les plus sécurisées. »

40 autres documents techniques ont été mis à jour, avec des extensions et de nouvelles fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur les nouvelles spécifications et celles ayant été mises à jour, veuillez consulter notre annonce Web. Pour accéder aux spécifications O-RAN, rendez-vous sur notre site Web.

6e version de logiciel ouvert pour le RAN ? « F » ? développée par la communauté logicielle O-RAN

En juin 2022, à la suite du cycle de publication de milieu d'année, la communauté logicielle O-RAN (O-RAN Software Community, OSC) a publié sa 6e version de logiciel ouvert, baptisée « F ». La version F continue d'améliorer la prise en charge des cas d'utilisation relatifs au pilotage du trafic et au découpage du réseau, ainsi que l'alignement avec les dernières spécifications O-RAN.

Les principales caractéristiques de la version F incluent :

Concernant O-CLOUD, la plateforme O-CLOUD OSC a mis en oeuvre l'O2 DMS et l'IMS, ainsi que la prise en charge de 3 types de pools de ressources (SIMPLEX, DUPLEX, et DUPLEX +), conformément à la spécification O-RAN O-CLOUD

En matière de renseignements, la version F a permis d'assurer : Une mise en oeuvre de la politique A1 et des fonctions A1-EI, conformément aux spécifications O-RAN Une prise en charge initiale de l'interface R1, notamment l'exposition à la gestion des données Une mise à jour du RIC Near-RT, afin de prendre en charge la version 2.0 de la spécification E2AP Une structure xApp pour Python, avec une prise en charge de l'interface basée sur REST pour les abonnements E2

Concernant le protocole radio, de nouvelles fonctionnalités incluant le transfert intra-UC, la radiomessagerie en mode inactif, ainsi qu'une nouvelle version de la structure HARQ

La plateforme de Gestion et d'orchestration des services (Service Management and Orchestration, SMO) a ajouté une amélioration de la gestion, en prenant en charge les Messages définis standard (StdDefine) sur l'interface O1/VES, tout en développant la structure de découpage du réseau, et la prise en charge de l'interface O2

Les outils et les fonctions nécessaires pour fournir un aperçu de la topologie de déploiement O-RAN concernant les déploiements rApps et de CNF

« Félicitations à toute l'équipe qui progresse constamment au rythme de 2 versions par an, depuis sa création en 2019 », a déclaré Chih-Lin I, coprésident du Comité de pilotage technique de l'O-RAN, et directeur scientifique de China Mobile. « L'un des points forts de la version F réside dans la mise en oeuvre de l'O-CLOUD grâce à des ressources multiples, devenant ainsi le tremplin vers le déploiement xNF de la plateforme de Gestion et d'orchestration des services (SMO) pour la version G. »

« Ericsson continue de se mobiliser activement au sein de l'O-RAN ALLIANCE et de la communauté logicielle O-RAN », a commenté pour sa part Per Beming, vice-président des Initiatives relatives aux normes et à l'industrie, chez Ericsson. « Nous sommes conscients du potentiel que représente un écosystème composé de rApps multifournisseurs qui accompagnent les fournisseurs de services dans le cadre du déploiement, de l'évolution, de l'optimisation et de la correction automatique du RAN. Nous imaginons un monde au sein duquel des rApps multifournisseurs simples soient utilisées pour bâtir des cas d'utilisation complexes, et sommes conscients de l'importance de l'interface R1 pour concrétiser cette vision. En tant que contributeur principal du projet Non-Realtime RIC dans la version F de l'OSC, Ericsson s'est concentrée sur les défis relatifs à l'exposition de services sur l'interface R1, ainsi que sur l'élaboration d'une approche en matière de gestion du cycle de vie des rApps. »

Pour découvrir la version F et obtenir le logiciel ouvert, rendez-vous sur le site Web de la communauté logicielle O-RAN.

Premiers certificats attribués dans le cadre du Programme de certification et de badges O-RAN, par plusieurs OTIC asiatiques

Les deux premiers certificats O-RAN ont été attribués, ce qui valide l'établissement du Programme de certification et de badges O-RAN.

L'O-RAN ALLIANCE a annoncé le lancement de son Programme de certification et de badgesy, en juin 2022, en coopération avec des Centres ouverts de tests et d'intégration (Open Test and Integration Centres, OTIC). Le Programme de certification et de badges O-RAN est un mécanisme global qui garantit la confiance dans les solutions O-RAN au sein du secteur.

Les certificats O-RAN indiquent qu'un équipement ou une fonction est conforme aux spécifications O-RAN, tandis que les badges O-RAN confirment l'interopérabilité ou la fonctionnalité de bout en bout, d'une solution O-RAN.

L'O-RAN ALLIANCE tient à jour le Catalogue de certificats et badges O-RAN sur son site Web.

Le Centre ouvert de tests et d'intégration (Open Test and Integration Centre, OTIC) d'Asie-Pacifique en Chine (RPC) a émis le Certificat de conformité O-RAN à la fin du mois de juin 2022. La certification a été attribuée à un O-RU qui satisfait pleinement aux spécifications techniques O-RAN WG4 Open Fronthaul (OFH), notamment en matière de plan Contrôle, Utilisateur et Synchronisation (CUS-Plane), et de plan de Gestion (M-Plane). Le processus complet s'est déroulé en deux phases, à savoir, une phase de prétests et une phase de vérification officielle, l'ensemble des 31 scénarios de test ayant été vérifiés et réussis.

Un autre test de certification O-RAN RU a eu lieu au sein de l'Auray OTIC and Security Lab. À l'occasion du PlugFest mondial O-RAN du printemps 2022, l'OTIC a mené une certification de conformité OFH en effectuant les tests requis à l'issue du processus et de la procédure spécifiés par l'O-RAN ALLIANCE. L'Auray OTIC and Security Lab a également obtenu une autorisation TAF ISO/IEC 17025 concernant les spécifications de tests O-RAN, et suit la norme ISO/IEC 17065 pour ajouter une procédure indépendante d'évaluation par des pairs.

Les deux RU certifiées sont prêtes pour un déploiement commercial auprès d'opérateurs de niveau 1 et d'autres opérateurs.

À l'issue d'une approbation par l'O-RAN ALLIANCE, chaque OTIC fournit un environnement de travail collaboratif, ouvert et impartial qui assure la cohérence et la qualité des tests des produits et solutions O-RAN.

Tous les OTIC approuvés sont parfaitement prêts à soutenir le Programme de certification et de badges O-RAN. Les entreprises qui souhaitent postuler au Programme de certification et de badges O-RAN sont invitées à contacter un OTIC, en fonction de leur spécialisation ou de leur région. Rendez-vous sur notre site Web pour consulter l'ensemble des OTIC disponibles.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 340 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche, opérant dans le secteur du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.o-ran.org.

