La solution DNA/RNA ShieldMC de Zymo Research inactive la variole du singe pour le prélèvement et le transport des échantillons





IRVINE, Californie, 15 juillet 2022 /CNW/ - Zymo Research Corp., en collaboration avec l'Institut de virologie du Centre médical universitaire de Fribourg, en Allemagne, a présenté des données montrant que sa solution inactivante pour le transport DNA/RNA ShieldMC a complètement inactivé des isolats récents du virus de la variole du singe.

Ces données ont été obtenues à un moment critique, étant donné que les cas de variole du singe continuent d'augmenter dans le monde et que les scientifiques cherchent des moyens pour collecter et transporter des échantillons en toute sécurité sans compromettre l'intégrité génétique. Le dépistage de la variole du singe est principalement effectué par un test PCR à partir de l'écouvillonnage d'une lésion.

La gamme de produits DNA/RNA ShieldMC comprend des dispositifs de collecte, de conservation et de transport pour les échantillons utilisés dans les flux de travail liés à la recherche et aux tests des maladies infectieuses. Les produits DNA/RNA ShieldMC ont permis aux chercheurs de mener des recherches et des tests sur les maladies infectieuses au cours de la dernière décennie, y compris tout au long de la pandémie de COVID-19.

Zymo Research propose plusieurs appareils qui peuvent être remplis de DNA/RNA ShieldMC, y compris la populaire trousse de prélèvement par écouvillon SafeCollectMC. Cette trousse contient un écouvillon de prélèvement et un tube breveté muni d'un sceau de sécurité pour prévenir les accidents de déversement ou d'ingestion de la solution de stabilisation de l'échantillon ou de contact avec celle-ci, ce qui en fait un outil idéal pour le prélèvement à domicile.

Pour en savoir plus sur les trousses de collecte d'échantillons SafeCollectMC DNA/RNA Shield de Zymo Research, cliquez ici .

Consulter la fiche technique .

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée au service de la communauté scientifique et du domaine du diagnostic, offrant des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. La vision de la société « La beauté de la science est de rendre les choses simples » se reflète dans tous ses produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader de l'épigénétique, Zymo Research brise les frontières avec des solutions inédites pour la collecte d'échantillons, des mesures microbiologiques, des dispositifs de diagnostic et des technologies de séquençage à haut débit qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859786/Zymo_Research_Corp_ITM.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859787/Zymo_Research_Corp_Assay.jpg

SOURCE Zymo Research Corp.

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 16:30 et diffusé par :