Déclaration de la ministre Gould au sujet de la situation relative au Programme de passeport





GATINEAU, QC, le 15 juill. 2022 /CNW/ - « Les Canadiens méritent d'avoir accès à des services de délivrance de passeports rapides, efficaces et transparents. Nous continuons à surmonter les énormes défis du programme des passeports et à mesure que l'été avance, grâce au dur travail accompli par le personnel de Service Canada, nous continuons de voir des améliorations dans la livraison de service.

Nous commençons à rattraper les arriérés. La semaine dernière, le nombre de passeports délivrés a été plus élevé que jamais depuis le début de la pandémie, à 54 312. C'est une hausse de plus de 20 % par rapport à la semaine précédente, et le taux hebdomadaire s'établit à un peu plus de 53 % comparativement à la semaine se terminant le 8 avril. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais ce sont d'excellents progrès. Les prochaines semaines seront critiques pour garder le rythme.

Dans les bureaux de passeport, les services en personne s'assurent que la grande majorité des personnes reçoit leur passeport avant leur voyage. Ils priorisent les personnes qui ont des besoins urgents de voyage et offrent d'autres options de service aux personnes dont le voyage n'est pas urgent.

Nous nous efforçons de rendre le service encore plus accessible pour tout le monde, autant que nous le pouvons. La semaine dernière, 19 des 35 bureaux de passeport et 18 Centres Service Canada supplémentaires ont prolongé leurs heures d'ouverture et offraient aussi des rendez-vous pendant la fin de semaine. Nous utiliserons aussi de nouveaux outils pour le filtrage et l'entrée de données, ce qui permettra de réduire le nombre de demandes à traiter.

Nous continuons d'augmenter la main-d'oeuvre par l'embauche et la formation d'environ 500 agents de passeport et 319 agents des services à la clientèle, en plus de la réaffectation d'employés provenant d'autres ministères.

Il y a encore trop de gens qui ont eu à attendre que leur situation soit urgente avant d'obtenir leur passeport. Plus nous réduirons les arriérés, plus nous nous rapprocherons d'un environnement où les Canadiens pourront obtenir leur passeport dans les délais prévus dans nos normes de service. D'ici là, nous travaillons à améliorer l'expérience dans nos bureaux de passeport.

"Avec la mise en place du système de triage, il n'est ni nécessaire ni avantageux de se présenter à un bureau des passeports la veille. Dans les bureaux des passeports, des équipes de gestionnaires utilisent le système de triage pour parcourir la file d'attente, évaluer les besoins et s'assurer que chaque client qui se présente pendant les heures de bureau reçoit une solution de service selon l'urgence de son voyage. Il est possible de consulter les délais d'attente approximatifs dans chaque bureau.

À l'extérieur des grandes villes, les files ne sont plus aussi longues qu'auparavant et le personnel est en mesure d'aider le jour même, jusqu'à 45 jours avant la date de voyage. Dans les bureaux les plus occupés, comme dans la grande région de Toronto, Montréal, Ottawa, la région de Vancouver, Calgary et Edmonton, notre système de triage nous aide à servir les gens à temps pour leur voyage et d'offrir un rendez-vous à ceux ayant des voyages moins urgents d'obtenir leur passeport avant leur départ par voie terrestre ou aérienne.

Si votre voyage est prévu dans la prochaine semaine et que vous avez posté votre demande de passeport ou que vous vous êtes présenté à un Centre Service Canada qui n'est pas spécialisé dans les passeports et que vous n'avez pas reçu votre passeport, vous devriez aller à votre bureau de passeport le plus près pour faire une demande de transfert de votre dossier. Si vous avez posté votre demande de passeport et qu'elle n'a pas été traitée dans les 20 jours ouvrables, tous les frais supplémentaires de traitement et de cueillette seront supprimés.

Je comprends que la situation des passeports continue d'être difficile et frustrante. Nous allons continuer de travailler assidûment pour régler cette situation. Je tiens à remercier sincèrement tout le personnel de Service Canada qui travaille sans relâche afin de s'assurer que vous recevez votre passeport le plus rapidement possible. »

Les faits en bref

Service Canada a délivré 363 000 passeports entre le 1 er avril 2020 et le 31 mars 2021.

a délivré 363 000 passeports entre le 1 avril le 31 mars 2021. Service Canada a délivré 1 273 000 passeports entre le 1 er avril 2021 et le 31 mars 2022.

a délivré 1 273 000 passeports entre le 1 avril le 31 mars 2022. Service Canada a délivré 556 796 passeports depuis le 1 er avril 2022.

a délivré 556 796 passeports depuis le 1 avril 2022. La prévision du nombre total de demandes de passeport pour 2022-2023 est de 4,3 millions.

Les demandes envoyées par la poste sont traitées dans les 10 semaines, auxquellesat s'ajoute le délai postal.

Les citoyens canadiens âgés de 15 ans ou moins qui entrent aux États-Unis par voie terrestre ou navigable et qui ne détiennent pas un passeport valide ne doivent avoir en leur possession que l'un des documents suivants pour traverser la frontière : l'original ou une copie de leur certificat de naissance, ou l'original de leur certificat de citoyenneté canadienne.

Liens connexes

Passeports canadiens et documents de voyage - Canada.ca

Trouver un bureau de Service Canada

Bienvenue à l'outil de réservation de rendez-vous eServiceCanada - E-service Canada.ca

Statistiques du Programme de passeport - Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 16:01 et diffusé par :