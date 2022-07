Les syndicats du Canada accueillent la décision prise aujourd'hui par la cour de la C.-B. dans l'affaire Cambie





OTTAWA, 15 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada célèbrent le jugement rendu aujourd'hui par la Cour d'appel de la C.-B. dans l'affaire de la Cambie Surgeries Corporation (CSC). La protection et le renforcement de notre système de santé public sont cruciaux, d'autant plus que nous vivons une crise des soins de santé dans l'ensemble du pays. La décision d'aujourd'hui maintient celle qui a été rendue en septembre 2020 par la Cour suprême de la C.-B., laquelle défend les principes fondamentaux des soins de santé publics.

« Depuis des années, le Dr Brian Day et ses alliés puissants et bien financés ont utilisé tout leur arsenal pour tenter de compromettre des éléments fondamentaux de notre système de santé universel et menacer les soins de santé universels et d'accès équitable dans notre pays », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous remercions les nombreux organismes et activistes qui ont travaillé très dur pour remporter cette victoire. Leurs efforts ont été d'une importance cruciale dans la défense de notre système de santé universel. »

La décision de la Cour d'appel de la C.-B. fait suite à une décision antérieure dans l'affaire Cambie qui a traduit en justice l'assurance-maladie publique et menacé le principe de l'accès universel et égalitaire aux soins de santé.



« Un autre grand coup a été porté au mouvement pour les soins de santé à but lucratif aujourd'hui. Cependant, nous savons que la lutte n'est pas finie. Nous nous attendons à ce que la Cour suprême du Canada soit saisie de l'affaire et les syndicats du Canada sont prêts à défendre notre système de santé universel à payeur unique », poursuit madame Bruske. « La réparation et le renforcement du système de santé public nécessiteront les efforts conjugués des gouvernements de tous les ordres. Les premiers ministres canadiens ont demandé à tenir une réunion sur les soins de santé au Canada, et les syndicats du Canada incitent nos dirigeantes et dirigeants politiques à améliorer notre système de santé dans l'intérêt de tous, et non seulement des personnes ayant la capacité de payer leurs soins. »



Madame Bruske ajoute qu'il importe de se rappeler que le jugement rendu en 2020 par la Cour suprême de la C.-B., avec ses plus de 800 pages, constitue l'un des verdicts de cette cour dont la portée est la plus vaste.



« Les tribunaux et la population du Canada ont déjà jugé la question. La population canadienne ne veut pas d'un système de santé à payeurs multiples fondé sur la recherche de profits. S'il y a une leçon que nous a donné la pandémie de la COVID-19, c'est que notre système de santé universel et accessible est d'une importance critique. L'heure est venue de le renforcer. »

