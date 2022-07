Fluence et BioLumic s'associent pour équiper les installations de culture à travers le monde, avec des traitements de lumière UV à la pointe de la technologie





Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED écoénergétiques pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé aujourd'hui son partenariat exclusif avec BioLumic, une société de biotechnologie axée sur la croissance des plantes, qui exploite la puissance de lumière ultraviolette (UV) pour augmenter durablement les rendements, la santé et la qualité des plantes, grâce à Light Signal Recipestm. Dans le cadre de cet accord, Fluence et BioLumic vont collaborer pour proposer les UV Light Signals, de pointe, de BioLumic, via les solutions d'éclairage LED de Fluence, à l'avant-garde du secteur.

La technologie brevetée de BioLumic tire parti de la photomorphogenèse UV pour déclencher des réactions biologiques dans les graines et les jeunes plants, afin d'optimiser considérablement la performance des plantes. Les UV Light Signal Recipestm éprouvées de la société peuvent induire des gains importants dans le rendement des plantes, permettre d'obtenir les traits et la vigueur souhaités dans les plantes, tout en activant la résistance naturelle de ces dernières aux maladies et parasites.

« Chez Fluence, notre objectif est de stimuler la science végétale de pointe et les innovations dans les technologies agricoles », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « Nous sommes ravis de poursuivre cet objectif en collaboration avec BioLumic, et de créer la prochaine génération de solutions d'éclairage de pointe pour les producteurs de cannabis et autres cultures du monde entier. »

Les traitements de lumière UV dynamiques de BioLumic vont être intégrés dans les systèmes d'éclairage de Fluence pour la phase de propagation de la production des plantes, traitements ponctuels permettant de déclencher des avantages qui s'accumuleront tout au long du cycle de croissance des plantes. Combiner ainsi les meilleures solutions du marché, de BioLumic et Fluence, va permettre aux cultivateurs d'obtenir des gains de rendement de haute qualité, d'augmenter les niveaux de cannabinoïdes, et d'améliorer la qualité globale des plantes, tout en réduisant la variabilité d'un cycle à l'autre.

« Grâce aux Light Signal Recipestm de BioLumic, les cultivateurs vont pouvoir exploiter pleinement et de manière homogène l'éclairage UV, en vue d'améliorer la croissance des plantes et l'expression génétique, sans avoir à engager des coûts d'intrants ou de produits chimiques, importants », a souligné Steve Sibulkin, PDG de BioLumic. « Ce partenariat va ainsi accélérer le développement de la Light Signal Platform de BioLumic, augmenter l'accès de notre entreprise au marché mondial de l'horticulture, et renforcer le portefeuille d'éclairage horticole de Fluence. C'est une formidable victoire pour les producteurs à la recherche de nouvelles méthodes pour cultiver plus avec moins. »

Ce partenariat renforce la longue histoire de Fluence en matière d'innovation scientifique dans le domaine de la photobiologie, et fait suite à plusieurs lancements de produits cette année, notamment RAPTR, RAZR Modular System, VYNE, SPYDR Fang, SPYDR 2h, et Wireless Flex Dimming. La suite dynamique et croissante de luminaires et contrôleurs d'éclairage, de Fluence offre aux producteurs une technologie d'éclairage avancée permettant d'atteindre et même de dépasser les objectifs de culture.

Fluence et BioLumic travailleront dans un premier temps avec des partenaires de culture de cannabis, sélectionnés, tout en industrialisant les systèmes commerciaux de distribution de lumière UV, ce qui permettra d'améliorer l'offre de produits, de bout en bout, de Fluence en 2023. Pour en savoir plus sur BioLumic, rendez-vous sur www.biolumic.com. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente pour les meilleurs producteurs du monde entier, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d'un siège pour la région EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu'unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de BioLumic

BioLumic est une société de biotechnologie agricole qui programme les plantes au moyen de la lumière, pour stimuler leur croissance, leur qualité et leur résistance aux maladies. La plateforme Light Signal Recipetm de la société combine informations biologiques et connaissances sur les marqueurs génétiques pour réguler l'expression génétique au moyen d'une application unique de signaux lumineux. Ces traitements sont évolutifs et ne nécessitent aucune application chimique, aucune modification génétique, aucun agrandissement des installations, ni coûts d'intrants importants. BioLumic a travaillé à ce jour sur douze types de cultures, dont le cannabis, le soja, le maïs, des légumes-feuilles et les fraises. Dans le domaine du cannabis, la société a aidé les cultivateurs à produire d'importants gains à deux chiffres en termes de rendement en fleurs sèches, de concentration de THC, de cannabinoïdes mineurs et d'expression des terpènes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biolumic.com, ou envoyez un mail à [email protected].

