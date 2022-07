Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival des bières de Laval





QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 55 500 $ au Festival des bières de Laval , qui se déroulera jusqu'au 17 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 40 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 15 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer le Festival des bières de Laval. Les amateurs de bières de qualité seront comblés de retrouver les artisans et les exposants du monde brassicole. Ils pourront échanger avec ces derniers et approfondir leurs connaissances dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L'agrotourisme génère d'importantes retombées économiques et bonifie l'offre touristique de la région. J'invite les participants à profiter pleinement de ce rendez-vous, tout en faisant appel à la modération, et à visiter les nombreux attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Mieux connaître son terroir et les artisans qui le font valoir, c'est se donner le goût de manger local, de soutenir les producteurs régionaux et, par la même occasion, de réduire son empreinte écologique. Des événements comme le Festival des bières de Laval, qui mettent en valeur les produits brassicoles ainsi que les saveurs du terroir québécois, contribuent à stimuler l'appétit des consommateurs pour les produits d'ici. J'encourage les festivaliers à aller à la rencontre des acteurs de l'agrotourisme et à apprécier leur immense créativité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je suis ravi que la population renoue avec le Festival des bières de Laval après ses deux ans d'absence. Cet événement est rapidement devenu un incontournable chez les épicuriens et les adeptes de bières, de cidres et de produits locaux. Que ce soit entre amis ou en famille, tout le monde y trouvera son compte! J'invite les festivaliers à participer en très grand nombre aux dégustations, aux activités et aux spectacles qui auront lieu tout au long des trois jours de festivités. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

