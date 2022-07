Route 175, à Lac-Jacques-Cartier - Début des travaux d'asphaltage et de reconstruction de ponceau

D'un océan à l'autre, les Canadiens contribuent de façon active et diversifiée à la lutte contre les changements climatiques. Comme les transports comptent pour 25 % des émissions, cette contribution passe notamment par l'adoption de modes de...

Le 28 juin 2022, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a prononcé une ordonnance et conclu une entente imposant une sanction administrative à l'encontre d'Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. (« Industrielle...