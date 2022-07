Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 15 juillet 2022





La pandémie de la COVID?19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada (EMC) offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. L'application Mieux-être, qui sert de complément gratuit au portail en ligne EMC, constitue un moyen supplémentaire pour les Canadiens d'obtenir des ressources en ligne liées à la santé mentale et à la consommation de substances, et d'évaluer, puis de faire le suivi des aspects de leur bien-être mental.



OTTAWA, ON, le 15 juill. 2022 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour déceler, comprendre et communiquer rapidement les problèmes émergents et préoccupants. Voici un bref sommaire des dernières tendances à l'échelle du pays.

L'ASPC publie les rapports suivants, qui contiennent d'autres données et analyses sur la COVID-19 :

À l'échelle nationale, les indicateurs d'activité et de gravité de la maladie de la COVID-19 ont augmenté au cours des dernières semaines, car la sous-lignée BA.5 d'Omicron prédomine dans un plus grand nombre de régions au Canada. Par rapport aux semaines précédentes, tous les indicateurs sont en hausse à l'échelle nationale, qu'il s'agisse du nombre hebdomadaire de cas, de la positivité des tests de laboratoire ou du nombre quotidien moyen de personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux au Canada.

Comme nous nous attendons à ce que le virus du SRAS-CoV-2 continue d'évoluer, l'ASPC assure une surveillance continue des virus du SRAS-CoV-2 en circulation au Canada et elle surveille actuellement de près plusieurs sous-lignées d'Omicron qui ont démontré un avantage de croissance et un échappement immunitaire supplémentaire par rapport aux sous-lignées BA.1 et BA.2. Bien que les impacts précis soient inconnus, il est raisonnable de s'attendre à une augmentation continue du nombre de cas au cours des semaines à venir, particulièrement en raison de l'augmentation de la proportion de la sous-lignée BA.5 d'Omicron parmi les virus séquencés.

Bien que les dernières données de l'enquête sérologique du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC) indiquent que l'immunité acquise par l'infection a fortement augmenté au Canada au cours des cinq premiers mois de la vague Omicron , des données probantes récentes suggèrent que la plupart des personnes infectées demeurent à risque de réinfection par des virus analogues et d'autres virus de la lignée Omicron. C'est notamment le cas des personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou dont les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas à jour. Le fait de suivre le calendrier de vaccination contre la COVID -19, y compris en recevant les doses de rappel, demeure très important pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès dus à la COVID-19. Selon les données actualisées sur l'efficacité des vaccins entre le 9 mai 2022 et le 5 juin 2022, lorsque l'activité du variant Omicron prédominait encore, les personnes vaccinées avec une première série complète plus une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 avaient un taux d'hospitalisation environ quatre fois plus faible et un taux de mortalité six fois plus faible par rapport aux personnes non vaccinées.

La journée d'hier a été marquée par une nouvelle expansion importante du programme canadien de vaccination contre la COVID-19, Santé Canada ayant autorisé l'utilisation du premier vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de moins de 5 ans. En effet, le vaccin Spikevax ARNm de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) est maintenant autorisé pour une série primaire de deux doses chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. De plus, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada a examiné les données d'essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin Moderna Spikevax COVID-19 (25 mcg) et la réponse immunitaire qu'il génère chez les enfants de ce groupe d'âge, de même que les données épidémiologiques sur la propagation et la gravité du COVID-19 chez les enfants de moins de 5 ans.

Pour l'instant, le CCNI a formulé des recommandations sur l'utilisation du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, recommandant notamment ce qui suit :

une série primaire de deux doses du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) peut être proposée aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui ne présentent pas de contre-indications au vaccin, avec un intervalle d'au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose;

du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui ne présentent pas de contre-indications au vaccin, avec un intervalle d'au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose; une série primaire de trois doses du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) peut être proposée aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui sont modérément à sévèrement immunodéprimés et qui ne présentent pas de contre-indications au vaccin, avec un intervalle de 4 à 8 semaines entre chaque dose.

Comme il s'agit d'un vaccin contre la COVID-19 nouvellement autorisé pour ce groupe d'âge, le CCNI recommande que le vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) ne soit pas systématiquement administré le même jour que d'autres vaccins et qu'il soit administré 14 jours avant ou après un autre vaccin. Cela aidera à déterminer si un effet secondaire éventuel pourrait être causé par le vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 (25 mcg) ou un autre vaccin. Dans ses recommandations, le CCNI indique également qu'un intervalle plus court entre l'administration du vaccin Spikevax de Moderna (25 mcg) et celle d'un autre vaccin peut se justifier dans certaines circonstances, à la discrétion d'un professionnel de la santé.

Parallèlement à ces recommandations, on élargit l'accès à la vaccination contre la COVID-19 de façon à inclure toutes les personnes au Canada âgées de plus de 6 mois et sans contre-indications. À l'avenir, les autorités sanitaires et les experts du CCNI suivront étroitement la mise en oeuvre du programme pédiatrique élargi au Canada et continueront d'examiner les données probantes accumulées provenant des programmes et des études internationaux. Entre-temps, il est capital pour nous de continuer à aider les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux à prendre des décisions éclairées sur la vaccination contre la COVID-19, tout en respectant leurs choix et leur rythme de décision.

Tout au long de l'été et à l'approche de l'automne, notre meilleur atout consiste à demeurer vigilant dans les habitudes de protection individuelle , tout en maintenant un état de préparation et en préparant notre capacité d'appoint pour les interventions actuelles et futures. Individuellement, le meilleur moyen de se tenir prêt est de demeurer à jour dans la vaccination contre la COVID-19, notamment en recevant les doses de rappel s recommandées pour être mieux protégé contre les formes graves de la maladie et les autres complications de la COVID-19, y compris le syndrome post-COVID (également connu sous le nom de COVID longue). Parallèlement, le fait de continuer à suivre les conseils de santé publique adaptés à l'épidémiologie et aux circonstances locales peut vous aider à évaluer vos risques individuels et familiaux et à appliquer les mesures de protection personnelle afin de réduire votre risque d'être exposé au virus et de le propager. En particulier, porter correctement un masque bien fabriqué et bien ajusté , éviter les lieux bondés et avoir la meilleure ventilation intérieure possible représentent des niveaux de protection qui peuvent réduire votre risque dans tous les contextes. Comme toujours, il est recommandé de rester chez soi et de se tenir à l'écart des autres lorsqu' on obtient un résultat positif au test rapide, qu'on est malade ou qu'on présente des symptômes semblables à ceux de la COVID, même s'ils sont légers, afin de réduire le risque de propagation du virus .

Nous pouvons également demeurer en meilleure santé en suivant le calendrier de vaccination pour les autres vaccins recommandés et les programmes de vaccination pour les enfants et les adultes . Pour en savoir plus sur la vaccination dans votre région, communiquez avec votre autorité locale de santé publique , votre fournisseur de soins de santé ou d'autres sources dignes de confiance et crédibles tels que les sites Immunisation Canada et Canada.ca , qui contiennent des renseignements destinés à aider les Canadiens à comprendre les avantages de la vaccination contre la COVID-19 .

Les Canadiens qui souhaitent en faire plus peuvent diffuser l'information crédible sur les risques et les pratiques de prévention liés à la COVID-19 et les mesures à prendre pour réduire les risques de propagation de la COVID-19 dans les collectivités . Veuillez lire le document d'information que j'ai rédigé pour accéder à d'autres renseignements sur la COVID-19 et à des ressources sur les moyens de réduire les risques et de vous protéger, vous et les autres, y compris sur la vaccination contre la COVID-19 .

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 14:10 et diffusé par :