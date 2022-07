Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera une aide destinée aux productrices et aux producteurs agricoles pour l'adoption de technologies propres





WINNIPEG, MB, le 15 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Jim Carr, député pour Winnipeg-Centre-Sud, se rendront à Winnipeg, au Manitoba, pour annoncer de nouveaux investissements fédéraux visant à aider les productrices et les producteurs à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux changements climatiques.

Date

Lundi 18 juillet 2022

Heure

13 h 30 (HC)

Lieu de participation sur place :

FortWhyte Alive

Alloway Lakeside Plaza - directement à l'extérieur de la porte arrière de la zone de réception

1961, ch. McCreary

Winnipeg (Manitoba) R3P 2K9

Accès par vidéoconférence ou par téléphone (médias seulement)

Veuillez contacter l'Équipe des relations avec les médias d'AAC ([email protected]) pour savoir comment participer.

