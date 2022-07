Altasciences poursuit l'expansion de sa capacité de fabrication à Philadelphie avec un projet de construction axé sur le client





Altasciences poursuit l'expansion de ses installations de formulation, fabrication et services analytiques à Philadelphie, en Pennsylvanie. Altasciences, une CRO/CDMO intégrée proposant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et souple en matière d'études précliniques et cliniques en pharmacologie, construit des installations axées sur le client pour Alladapt Immunotherapeutics, Inc. ("Alladapt"), une société biopharmaceutique privée de phase clinique développant des agents thérapeutiques sur ordonnance pour répondre aux allergies alimentaires induites par les IgE. La fin des travaux est prévue pour 2023.

Après avoir développé les procédés de formulation et de fabrication pour répondre à tous les besoins d'essais cliniques de Phase I et II d'Alladapt, Altasciences a été engagé pour continuer le processus avec la construction d'un nouveau bâtiment de 5 000 mètres carrés qui répondra aux exigences de Phase III et de mise sur le marché d'Alladapt. Altasciences gérera tous les aspects de ce projet, y compris l'entreposage, la gestion des changements, la fabrication, la garantie qualité, et la libération des produits finis. Le nouveau bâtiment aura une capacité supplémentaire dédiée au client pouvant être utilisée de la Phase I jusqu'aux services de fabrication commerciale.

"Nous avons le plaisir de continuer à soutenir Alladapt dans son objectif de développer un agent thérapeutique unique répondant à un large éventail d'allergies mono et pluri-alimentaires, et nous nous réjouissons à la perspective de satisfaire leurs exigences de Phase III et commerciales", déclare Ben Reed, directeur général, services CDMO, Altasciences.

"La formation qu'Altasciences fournit à ses effectifs CDMO n'a pas son pareil. Chaque membre de l'équipe dispose des compétences nécessaires pour optimiser et terminer nos projets de fabrication. Nous sommes fiers de travailler au côté d'Altasciences pour promouvoir le développement clinique d'ADP101, notre candidat d'immunothérapie orale qui a le potentiel de devenir le meilleur du marché", déclare Ashley Dombkowski, Ph.D., PDG et cofondatrice d'Alladapt.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société proposant des solutions intégrées de développement de médicaments et offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques en pharmacologie, notamment en matière de formulation, production et services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales dans le domaine du développement des médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests d'innocuité précliniques, la pharmacologie et la validation de principes cliniques, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide ceux-ci à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

