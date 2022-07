Le Canada finance des améliorations pour le centre récréatif public de Squamish





DISTRICT DE SQUAMISH, BC, le 15 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement de plus de 11,7 millions de dollars pour la rénovation de l'installation récréative publique du district de Squamish.

« Le Centre récréatif Brennan Park est au coeur de Squamish depuis 1977. Ce projet de rénovations en profondeur améliorera ce complexe communautaire bien apprécié et fréquemment utilisé pour le rendre plus accessible, inclusif et écoénergétique. Il montre l'exemple en matière d'infrastructures vertes qui créent des communautés plus propres et en santé, et nous aide à atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050 tout en diminuant grandement les coûts opérationnels. Avec des projets comme celui-ci, notre gouvernement soutient les initiatives axées sur la collectivité pour assurer que les infrastructures publiques puissent répondre aux divers besoins des résidents qu'elles desservent maintenant et à l'avenir », a déclaré Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement est une étape importante dans nos plans d'amélioration pour cet atout communautaire bien apprécié et fréquemment utilisé, alors que nous travaillons simultanément pour permettre de faire face à des remplacements de fin de vie des installations. Le centre récréatif Brennant Park est une plateforme essentielle dans notre ville et nous souhaitons remercier le gouvernement fédéral pour ces fonds, ainsi que notre député Patrick Weiler pour le soutien de nos efforts de financement de ce projet, lequel va grandement améliorer notre installation récréative et de bien-être, soutenir nos objectifs en matière d'action climatique et améliorer l'environnement dans lequel nous nous rassemblons pour apprendre, jouer et nous réunir, » a indiqué Karen Elliott, maire du District de Squamish.

Le Centre récréatif Brennan Park dessert plus de 65 % des résidents de Squamish une ou deux fois par semaine. Il constitue pour les résidents et les collectivités voisines un lieu social et récréatif essentiel. Les rénovations écoénergétiques majeures qui y seront effectuées auront des retombées écologiques significatives. Ces travaux permettront de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 36,6 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 294,5 tonnes par année grâce au remplacement du système de CVC par des unités à économie d'énergie, à l'installation d'un système de chauffage électrique et à l'amélioration de l'isolation des murs et de la toiture de l'aréna. On effectuera également des travaux d'amélioration axés sur l'accessibilité et l'inclusion, ce qui comprendra l'installation d'un ascenseur, de portes d'entrée automatiques et de comptoirs à hauteur ajustée, ainsi que l'aménagement de toilettes et de vestiaires mixtes. Les rénovations effectuées à l'intérieur de l'installation permettront également d'augmenter la superficie de l'espace destiné aux programmes, de manière à pouvoir répondre aux besoins de la population croissante de Squamish.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada.

investit plus de 11,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada. Lancé en avril 2021, le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est une initiative de 1,5 milliard de dollars permettant de soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Au moins dix pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones peuvent soumettre une demande dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

