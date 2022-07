Avis - Produits : Santé Canada avise les consommateurs que les sièges berçants évolutifs de Fisher-Price ne doivent pas être utilisés pour le sommeil





OTTAWA, ON, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ -

Marque : Fisher-Price

Résumé

Produits : Sièges berçants évolutifs de Fisher-Price

Problème : Produits de consommation - Risque de blessure

Ce qu'il faut faire : Ne jamais utiliser ce produit pour faire dormir les bébés, et ne jamais laisser les bébés sans surveillance ou non attachés dans le siège berçant.

Public cible : Grand public, enfants

Produits visés

Sièges berçants évolutifs de Fisher-Price

Problème

Santé Canada tient à rappeler aux parents et aux gardiens d'enfants que les sièges berçants évolutifs de Fisher-Price ne doivent jamais être utilisés pour le sommeil des bébés. De plus, il ne faut jamais laisser les bébés sans surveillance ou non attachés lorsqu'ils sont dans les sièges berçants.

L'inclinaison du produit est dangereuse pour un bébé qui dort, car elle peut entraîner une suffocation. De 2009 à 2021, au moins 13 décès ont été signalés à la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis, qui sont survenus lorsque des bébés se sont endormis dans les sièges berçants de Fisher-Price.

Bien qu'aucun incident similaire n'ait été signalé au Canada, Santé Canada rappelle aux parents et aux gardiens d'enfants que le meilleur endroit pour faire dormir un bébé est une surface ferme destinée au sommeil et que la meilleure position pour dormir est sur le dos. Les produits conçus pour le jeu ne doivent pas être utilisés pour le sommeil.

Ce que vous devriez faire

Si votre bébé s'endort dans le siège berçant, transférez-le vers un endroit sûr pour dormir, tel qu'un lit d'enfant, un moïse ou un berceau.

Ne laissez pas votre bébé sans surveillance lorsqu'il est dans le siège berçant et assurez-vous qu'il y est attaché

Pour consulter la mise en garde de la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis concernant les sièges berçants en question, consultez sa récente publication [en anglais seulement].

D'autres produits similaires, tels que les chaises hautes, les balançoires pour bébé, les sièges sauteurs, les poussettes et les sièges auto, sont aussi faits pour les bébés, mais pas pour dormir. Si le bébé dort en position assise, sa tête peut tomber en avant, ce qui peut l'empêcher de respirer. Au Canada , des bébés ont suffoqué en dormant dans des produits non conçus pour le sommeil. Pour de plus amples renseignements sur le sommeil sécuritaire pour votre bébé, consultez la brochure de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada .

, des bébés ont suffoqué en dormant dans des produits non conçus pour le sommeil. Pour de plus amples renseignements sur le sommeil sécuritaire pour votre bébé, consultez la brochure de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du . Santé Canada veut rappeler aux Canadiens de signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation ou un cosmétique .

veut rappeler aux Canadiens de signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le . Les consommateurs sont également encouragés à signaler les incidents à Fisher-Price en composant le 1-800-432-5437.

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada grâce aux médias sociaux.

Type d'avis ou de rappel : Avis

Catégorie : Produits de consommation - Articles de maison

Publié par : Santé Canada

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 12:15 et diffusé par :