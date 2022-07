CanNor investit pour soutenir l'amélioration de l'accessibilité du site du festival Folk on the Rocks





CanNor réalise un investissement de 150 000 $ afin d'améliorer l'accessibilité d'un espace clé pour la tenue d'événements communautaires à Yellowknife.

YELLOWKNIFE, NT, le 15 juill. 2022 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Les espaces publics dans les différentes collectivités des T.N.-O. sont essentiels au soutien des résidents des collectivités et encouragent le tourisme, en plus de soutenir les entreprises locales et de créer des emplois. La pandémie a fait ressortir la valeur des espaces publics en tant que biens communautaires et l'importance de la tenue d'événements communautaires pour le bien-être des habitants du Nord. CanNor appuie financièrement les entreprises, les organisations et les collectivités du Nord depuis le début de la pandémie et maintient son aide grâce au Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC).

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé un investissement de 150 000 $ de CanNor, pour soutenir un projet d'un an visant la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de l'accessibilité du site du festival Folk on the Rocks, établi en 1980, y compris l'achat et l'installation de tapis d'accessibilité afin que tous les Canadiens, peu importe leurs capacités, puissent profiter des divertissements du festival.

CanNor investit pour soutenir la mise en oeuvre du plan d'amélioration de l'accessibilité du site du festival Folk on the Rocks de Yellowknife

Cet investissement permettra au comité organisateur du festival Folk on the Rocks d'améliorer l'accessibilité du site grâce à l'installation de tapis d'accessibilité afin de créer des chemins sur le terrain sablonneux du site du festival pouvant être utilisés par les piétons, les fauteuils roulants/triporteurs ainsi que les personnes ayant une poussette, et menant à toutes les scènes, salles de bain accessibles en fauteuil roulant, kiosques de marchandises et vendeurs de nourriture. Les tapis seront également mis à la disposition d'autres groupes communautaires qui utilisent le site du festival pour leurs propres événements.

En offrant un meilleur accès aux événements et aux installations, nous élargissons l'inclusivité de nos collectivités et contribuons au bien-être des familles et des personnes, et ce, tout en appuyant la reprise économique de nos collectivités locales et de leurs espaces communs.

« Depuis plus de 40 ans, le festival Folk on the Rocks met en vedette des musiciens locaux, autochtones, arctiques et internationaux pour le plus grand plaisir des habitants du Nord et des touristes en visite dans les Territoires du Nord-Ouest. Cet investissement, qui vise à rendre les terrains du festival plus accessibles à davantage de personnes, contribue à accroître l'inclusivité du festival, et à élargir son public. Les espaces publics et les événements accessibles sont au coeur des collectivités du Nord et de l'Arctique. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les événements publics dans les espaces communautaires rassemblent les gens. Des investissements comme celui-ci, par notre gouvernement, contribuent à garantir que ces espaces et événements communautaires sont accessibles au plus grand nombre de personnes. Le fait d'aider à rassembler les habitants du Nord et les visiteurs pour qu'ils profitent de festivals comme Folk on the Rocks à Yellowknife, et d'autres événements communautaires, renforce le dynamisme de nos collectivités nordiques et favorise le bien-être de tous. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Nous, les organisateurs de Folk On the Rocks, sommes très reconnaissants des possibilités offertes par le financement de CanNor et avons hâte de rendre le site plus accessible dès cette année et pour de nombreuses années à venir. »

- Carly McFadden, Directrice exécutive, Folk on the Rocks

CanNor investit 150 000 $ en soutien au projet d'un an de Folk on the Rocks qui vise la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de l'accessibilité du site, y compris l'achat et l'installation de tapis d'accessibilité pour la plage. Le coût total du projet est de 200 000 $, ce qui comprend un apport financier de Folk on the Rocks ainsi que de Rio Tinto. Ce financement accordé par CanNor est une contribution non remboursable qui provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). CanNor a également contribué au financement de projets antérieurs de Folk on the Rocks, notamment la reconstruction de la plateforme et du toit de la scène principale du festival.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), administré par les agences de développement régionales du Canada , a pour objectif d'aider les collectivités à travers le pays à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 en soutenant les projets de construction et d'amélioration d'infrastructures communautaires. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds est en mesure de soutenir des organismes à but non lucratif, des municipalités et d'autres groupes communautaires, ainsi que des communautés autochtones qui travaillent à :

, a pour objectif d'aider les collectivités à travers le pays à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 en soutenant les projets de construction et d'amélioration d'infrastructures communautaires. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds est en mesure de soutenir des organismes à but non lucratif, des municipalités et d'autres groupes communautaires, ainsi que des communautés autochtones qui travaillent à : revitaliser les centres-villes et les rues principales



réinventer les espaces extérieurs



créer des infrastructures vertes



accroître l'accessibilité des espaces communautaires

Pour en savoir davantage, consultez la page du Fonds canadien de revitalisation des communautés

