De nouveaux rapports de Syncron révèlent que 92 % des cadres de chaînes d'approvisionnement ont mis en oeuvre l'automatisation des prix ou des stocks, mais que 80 % d'entre eux ne disposent pas des analyses nécessaires pour atteindre le retour sur investissement attendu





ATLANTA, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Syncron a publié aujourd'hui les résultats de ses nouveaux sondages sur l' état de la gestion des stocks du marché secondaire et de la gestion des prix des pièces de rechange . Les résultats révèlent les principaux défis auxquels les cadres des chaînes d'approvisionnement sont confrontés en matière de gestion des stocks et des prix du marché secondaire, et leur position dans l'adoption de technologies qui optimisent les processus pour améliorer les résultats commerciaux. Bien que l'adoption de ces technologies n'ait jamais été aussi élevée, les répondants ont mentionné un manque d'analyses ainsi que d'autres facteurs qui les empêchent d'obtenir les retours sur investissement attendus.

« À mesure que la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et de l'économie se poursuit, nous voyons des fabricants qui étaient autrefois incertains concernant les technologies intelligentes, comme l'IA et le machine learning, réaliser à quel point ces solutions sont essentielles à leur capacité à faire face à la concurrence dans des conditions imprévisibles », a déclaré Anneliese Schulz, directrice des recettes chez Syncron. « Aussi prometteur que cela puisse paraître, seuls les fabricants qui comprennent l'importance de vérifier les affirmations d'un fournisseur en matière d'IA et de machine learning, de choisir un partenaire ayant une connaissance approfondie du domaine et de l'industrie et de former leur personnel pour qu'il utilise pleinement la technologie, obtiendront des résultats mesurables. »

L'adoption des technologies n'est qu'une première étape

Selon les rapports, 92 % des répondants ont commencé à mettre en oeuvre un système de tarification automatisé, et 82 % pensent que l'IA et le machine learning sont importants pour optimiser le prix des pièces, mais peu d'entre eux en tirent les bénéfices attendues en termes de gain de temps et de prise de décision. Du côté des stocks, 86 % des répondants ont déclaré que leur gestion des stocks ne fournit aucun retour sur investissement mesurable.

L'automatisation au service de la satisfaction des clients

Les répondants ont cité les facteurs clés ayant le plus d'influence sur la satisfaction de leurs clients, qui sont tous améliorés par l'automatisation : 36 % ont mentionné la rapidité de livraison et/ou la disponibilité des pièces, 32 % le rapport qualité-prix, 22 % les impressions négatives liées aux prix des pièces captives. Parmi les autres facteurs figurent la transparence des prix (18 %), ainsi que la fréquence et l'ampleur des variations de prix (16 %). La plupart des répondants (94 %) ont déclaré que leur inventaire back-end avait une incidence directe sur la satisfaction des clients.

Gestion du marché secondaire dans un environnement difficile

Bien que les délais de livraison et les pénuries de personnel se soient améliorés, les fabricants font face à de nouveaux défis : 100 % des répondants ont mentionné une augmentation des volumes de stocks de pièces de rechange, 84 % ont déclaré que jusqu'à 15 % de leurs stocks sont à rotation lente et 56 % ont noté une augmentation des coûts d'entreposage. Les principaux facteurs de coûts logistiques étaient le coût de la main-d'oeuvre et les pénuries de main-d'oeuvre, les pénalités dues aux retards et les frais de transport.

« Ces résultats de sondage confirment ce que nous entendons souvent de la part des fabricants quand ils nous contactent à la recherche d'une solution plus flexible et sophistiquée », a ajouté Schulz. « Chez Syncron, notre mission la plus importante est non seulement d'innover des solutions de pointe qui leur permettent de surmonter les défis les plus complexes du marché secondaire, mais aussi de servir de partenaire de confiance en veillant à ce qu'ils obtiennent le meilleur retour possible sur leur investissement technologique. »

Méthodologie de recherche

La recherche par sondage a été menée par le biais d'entretiens téléphoniques par un service de recherche tiers de janvier 2022 à mars 2022. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement de 50 entreprises qui fabriquent des pièces ont été interrogés pour le sondage.

Consultez les rapports complets en cliquant sur : Rapport sur l'état de la gestion des stocks du marché secondaire et de la gestion des prix des pièces de rechange .

À propos de Syncron

Syncron permet aux principaux fabricants et distributeurs de tirer parti de la nouvelle économie mondiale de services. Nous améliorons la rentabilité des entreprises du marché secondaire, optimisons le fonds de roulement, améliorons la fidélité des clients et permettons à nos clients de réussir leur transition vers les futurs modèles économiques axés sur les services. Grâce à ses investissements de premier plan dans l'IA et le machine learning, Syncron propose le premier portefeuille de solutions de gestion du cycle de vie des services intelligents de bout en bout, innovant et approuvé par les clients. Fournies sur notre plateforme Connected Service Experience (CSX), les solutions englobent l'inventaire des pièces de rechange, le prix, la garantie, le contrat de maintenance et la gestion des services sur site. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 11:53 et diffusé par :