Décès de l'ingénieur forestier LUC BOUTHILLIER - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec salue la carrière d'un grand forestier





QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a appris le décès, hier, d'un de ses plus grands ambassadeurs, M. Luc Bouthillier, ing.f., Ph.D. Diplômé en foresterie de l'Université Laval en 1978, titulaire d'une maîtrise en politique forestière en 1985 et d'un doctorat en économie forestière en 1991, Luc Bouthillier est l'un des ingénieurs forestiers le plus connu dans la profession, tant au Québec, qu'ailleurs au Canada. Son apport à la profession a été non seulement remarquable par la nature même de ses activités, mais aussi par la diversité des domaines où on a retrouvé ses contributions à titre de professeur, de chercheur et d'ingénieur forestier engagé.

Une caractéristique impressionnante de la carrière de M. Bouthillier a été la constance de son engagement tant dans l'enseignement, que dans la recherche et dans des activités professionnelles connexes. Son curriculum vitae témoigne de son parcours d'enseignant, mais bien peu de son implication dans les activités de la Faculté comme son support soutenu aux activités étudiantes ainsi que dans les affaires de l'Ordre. Ce curriculum vitae ne peut non plus exprimer la passion de M. Bouthillier pour l'enseignement de la foresterie. Autant de cours qui ont permis à M. Bouthillier de partager sa vision d'une profession d'ingénieur forestier rigoureuse, ouverte sur le monde et ancrée dans la réalité des milieux dans lesquels elle évolue.

L'Ordre désire également souligner la contribution majeure de M. Bouthillier à la vulgarisation de ses travaux et des enjeux forestiers auprès du public en général. Pendant de nombreuses années, il a commenté l'actualité québécoise et ce, tant dans des médias ciblant des audiences de professionnels que le public en général. Cela est sans compter les nombreuses présentations faites à titre d'invité tant dans le milieu académique que pour une vaste gamme d'organisations bref, une implication exceptionnelle et soutenue, alimentée par une passion contagieuse.

« Je désire souligner la contribution de mon confrère Luc au rayonnement et à l'avancement de la profession d'ingénieur forestier. Une contribution qui s'inscrit dans la continuité d'une tradition humaniste de la foresterie selon laquelle « On ne fait pas de la foresterie pour les arbres, mais pour les hommes ». Je veux également offrir mes condoléances aux membres de sa famille, à ses ami(e)s et à toute la communauté du milieu forestier », de déclarer le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., Ph.D.

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1971 membres oeuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

