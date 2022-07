Festivals et événements touristiques - Le gouvernement du Québec appuie l'événement Soif de cidre Montréal





QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 47 500 $ à Soif de cidre Montréal, qui se déroulera jusqu'au 17 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 37 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 10 000 $ en commandites.

Citations :

« Les festivals et les événements sont souvent une porte d'entrée qui permet à nos producteurs d'établir un premier contact avec les consommateurs. C'est le cas pour Soif de cidre Montréal, qui offre aux cidriculteurs du Québec une vitrine exceptionnelle pour se faire connaître et présenter leurs produits. J'invite la population québécoise à encourager ces entreprises de chez nous, qui se montrent créatives et innovantes. Elles contribuent à rendre le Québec plus attrayant comme destination touristique. Il s'agit d'une belle occasion de passer de bons moments en compagnie de ses proches et, pourquoi pas, de profiter des attraits de la magnifique ville de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les cidres du Québec font la fierté de l'industrie bioalimentaire, un secteur en pleine effervescence. Nos cidriculteurs ont su développer un savoir-faire qui leur permet aujourd'hui de rivaliser avec les plus grands sur la scène internationale. Un événement comme Soif de cidre Montréal contribue à populariser les produits québécois et offre aux consommateurs l'occasion de faire des découvertes qui favorisent notre économie et nos entrepreneurs de façon durable et responsable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne Soif de cidre Montréal. Ce rendez-vous gourmand bonifie l'offre touristique de la métropole en proposant à ses visiteurs une expérience originale. Grâce à une équipe organisatrice et des bénévoles dévoués, les participants découvriront des produits québécois de haute qualité lors d'un rassemblement festif qui contribue au dynamisme du Québec et au rayonnement de Montréal! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

