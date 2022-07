Du 17 au 23 juillet 2022 - Lancement de la 29e Semaine nationale de prévention de la noyade





QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Du 17 au 23 juillet, la 29e Semaine nationale de prévention de la noyade se déroulera sous le thème « La noyade est évitable ». À cet effet, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, rappelle l'importance de faire preuve de prudence et de vigilance à proximité des plans d'eau et lors d'activités nautiques et aquatiques.

Rappelons que le 21 juin dernier, la Brigade Splash de la Société de sauvetage, en collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec, a lancé sa 16e tournée nationale. Dans le cadre de celle-ci, les membres de la Brigade parcourront le Québec cet été pour rencontrer les baigneurs et plaisanciers, ainsi que les sauveteurs et gestionnaires d'installations aquatiques.

Citation :

« En période estivale, le moyen le plus efficace et le plus sûr pour sauver des vies est de faire preuve de prudence et de vigilance autour d'une piscine résidentielle ou d'un cours d'eau. En agissant ainsi et en se conformant le plus rapidement possible aux normes réglementaires pour les piscines résidentielles, on réduit les risques d'accident et de décès. Une noyade est toujours une perte humaine de trop. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Fait saillant :

Selon les données du Bureau du coroner, la moyenne annuelle de noyades d'enfants de 5 ans et moins dans les piscines résidentielles était de :

6,4 noyades pour la décennie 1990-1999;



2,7 noyades pour la décennie 2000-2009;



2,5 noyades pour la décennie 2010-2019.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une piscine résidentielle ou pour une installation existante, visitez le www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

Pour plus d'informations, consultez les faits saillants sur les noyades et les autres décès liés à l'eau au Québec.

Pour plus d'informations à propos des façons de prévenir la noyade chez soi, visitez le site de la campagne Baignade parfaite de la Société de sauvetage.

