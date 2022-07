Jimi/Concox nommé leader de l'industrie de l'IoT par Berg Insight, le principal fournisseur mondial d'études de marché





SHENZHEN, Chine, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Jimi/Concox a été nommé leader de l'industrie IoT pour 2021 avec 14 % de parts de marché et environ 6 millions d'unités vendues, selon le dernier rapport sur le marché du matériel télématique pour véhicules de Berg Insight, le principal fournisseur mondial d'études de marché sur l'IoT.

Jimi/Concox se concentre sur l'Internet des véhicules (IoV) depuis de nombreuses années et lance plus de 30 nouveaux produits chaque année. La plupart des nouveaux produits concernent des domaines déjà développés, notamment la gestion de la flotte logistique et des actifs, l'assurance automobile, la location de voitures, la gestion des deux-roues, entre autres. Jimi/Concox investit chaque année plus de 15 % de son chiffre d'affaires en R&D et a quelques nouveaux produits en développement qui répondent aux besoins des clients dans de nouveaux domaines. L'un de ces produits est le LL303, qui fournit aux clients des solutions de gestion des machines et des véhicules lourds.

« L'objectif principal de l'entreprise est de servir les clients et de répondre pleinement à leurs besoins », a commenté Gao Xingxin, président de Jimi/Concox. « Nous sommes très heureux d'être reconnus par le rapport de marché de Berg Insight, bien que nous ne soyons pas surpris de recevoir une telle reconnaissance car nous avons la plus grande confiance dans notre gamme complète de produits. »

Avec une usine de 70 000 mètres carrés en Chine et deux laboratoires de fiabilité, Jimi/Concox a la capacité de produire un million d'unités par mois et de tester tous les aspects de la qualité des produits, notamment la stabilité du signal, la résistance à la corrosion des produits, la résistance à l'usure, pour n'en citer que quelques-uns.

« L'ère de l'IoT 2G est passée, et l'ère de la 4G et même de la 5G est l'avenir », a déclaré Alex Dai, directeur produit de Jimi/Concox. « Jimi/Concox a lancé plusieurs produits IoT basés sur la 4G combinant le positionnement de communication, la détection intelligente, le cloud computing, l'intelligence artificielle et d'autres moyens techniques pour répondre à l'évolution des demandes du marché. »

Les produits Jimi/Concox ont satisfait aux exigences de certification spécifiques de nombreux pays, notamment les certifications CE, FCC, PTCRB, AT&T, T-Mobile, Verizon, TELEC, et autres. À ce jour, les produits Jimi/Concox ont été vendus dans plus de 150 régions et pays clés, au service de China Mobile, China Telecom, Deutsche Bahn, HERE Technologies, Orange, CalAmp, Telcel et de nombreuses autres entreprises et organisations bien connues.

À propos de Jimi/Concox

Depuis plus de 15 ans, Concoxtm Information Technology Co., Ltd., une filiale de Jimi loTtm, est devenue l'un des principaux concepteurs et fabricants de produits de télématique et de communications sans fil. La société se consacre à offrir des produits fiables et des solutions personnalisées aux clients du monde entier.

Pour plus de détails, visitez https://www.jimilab.com/ Jimi IoT sur Jimi IoTFacebook , LinkedIn , ou contactez directement l'équipe via [email protected] .

