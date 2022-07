Alphinat annonce la sortie de SmartGuide « X » et des changements au conseil d'administration





MONTRÉAL QC / ACCESSWIRE / 15 juillet 2022 / Alphinat Inc. (TSXV:NPA) a le plaisir d'annoncer la sortie de SmartGuide « X » et des changements au conseil d'administration.

« SmartGuide X introduit plusieurs fonctionnalités et une multitude d'améliorations pour rendre le développement de vos applications plus facile que jamais. » explique Harold Roussel, chef de l'architecture des logiciels chez Alphinat. « Avec cette version, il n'a jamais été aussi simple de créer des applications web/mobiles sécuritaires pour votre organisation » il ajoute.

SmartGuide X se concentre, d'une part sur la facilité à intégrer des systèmes de contrôle de source, et d'autre part sur l'ajout de nombreuses fonctionnalités afin de réduire, plus que jamais, l'usage de code dans la création de vos applications.

Il est notament possible d'avoir des messages de validation dynamiques, de recalculer des champs, de déclencher des évènements sur des champs, ou encore d'arrêter le traitement d'une séquence d'actions.

Le support multilingue a également été grandement amélioré, permettant de traduire les libellés à même l'interface du Designer sans avoir besoin d'utiliser un fichier Excel.

Un tout nouveau « thème de base » est fourni lequel permet beaucoup plus facilement la personnalisation, tout en facilitant les mises à jour.

Fichiers source du Smartlet maintenant séparés par pages, pour faciliter la gestion des versions

Fichiers de localisation du Smartlet sous forme JSON séparés par page, pour faciliter la gestion des versions

Méta données maintenant disponibles au niveau des thèmes

Nouvel URL de navigation des Smartlets simplifié, permettant de rouler en mode multiple Smartlets par défaut

Scripts en beanshell maintenant avec mise en surbrillance pour faciliter la lecture

Support de règles via scripts beanshell

Action GotoSmartlet peut maintenant déclencher l'initialisation du Smartlet de destination

Actions pour montrer/cacher un champ

Possibilité d'assigner un message d'erreur à un champ

Possibilité de mettre un champ en lecture seule sur une action

Nouvelle fonction disponible pour supprimer des cookies

Fonctions d'extension peuvent retourner des tableaux de valeurs

Ainsi que plusieurs optimisations de performance

N'hésitez pas à contacter votre représentant à [email protected] pour plus d'informations

Nos équipes sont impliquées pour réaliser des projets stratégiques avec des délais de livraison très courts, démontrant de façon concluante à nos clients et partenaires les gains de productivité qu'offre SmartGuide.

SmartGuide permet aux services informatiques de se concentrer sur l'infrastructure, les conventions techniques, les connexions aux systèmes existants, et a démontré qu'il livre des solutions de type générique à des couts de beaucoup inférieurs à des solutions développées à partir de code sur mesure.

Afin d'assurer une croissance plus importante, Alphinat a

élargi considérablement ses horizons en comptant désormais cinq grands axes de développement:

La solution SmartGuide® Grants and Contributions (www.SmartGrants.ca) a été développée en collaboration avec un ministère fédéral du gouvernement canadien. Cette plate-forme offre une productivité inégalée aux clients fédéraux, étatiques et municipaux en créant des appels à subventions, y compris des créations de programmes financiers pour les demandes, les décisions et les paiements ; SmartGuide® Édition Portail pour Dynamics 365[1](www.smartD365.com) permet d'optimiser la manière dont les clients conçoivent et déploient des services en ligne à partir de Microsoft Dynamics 365. Cette solution sera disponible en mode SaaS ainsi qu'en mode de déploiement dans les environnements du client ; Le registre des gaz à effet de serre SmartGuide® est une solution (www.SmartGHGR.ca) fintech permettant aux gouvernements et à l'industrie de travailler ensemble pour réduire les effets nocifs des gaz à effet de serre. Alphinat compte actuellement trois clients provinciaux pour notre solution SmartGHGR.ca ; SmartGuide® Réclamation solutions (www.SmartClaims.ca) sont développées en collaboration avec un partenaire de taille majeure spécialisé en conseil informatique, qui vise à offrir une productivité inégalée aux clients de différents états dont le gouvernement fédéral et les municipalités pour les demandes de réclamations financières, demandes concernant l'arbitrage et les règlements d'indemnisation financière ainsi que les règlements de recours collectifs ; SmartGuide® Portail CIVIQUE pour les permis & licences (www.PermitSmart.ca) et SmartGuide® Nuage Municipal Solutions Cloud, solutions partenaires front-end et autres services numériques pour une meilleure expérience utilisateur pour les villes et leurs citoyens.

Alphinat annonce également le départ à la retraite de Marcel Elefant du conseil d'administration après de nombreuses années de services inlassables et de précieuses informations que Marcel a partagées avec la direction et le conseil d'administration.

"Nous tenons à remercier Marcel pour son temps et son soutien indéfectible envers Alphinat Inc." a déclaré Michel Lemoine, président du conseil d'administration d'Alphinat. "Nous avons apprécié ses recommandations réfléchies et partagé l'enthousiasme pour aider à faire d'Alphinat un succès commercial", a-t-il ajouté.

Alphinat souhaite la bienvenue à Sridhar (Sri) Subramanian au sein du conseil d'administration d'Alphinat, qui apporte 25 ans d'expérience dans l'industrie du logiciel, y compris des rôles de direction dans le marketing et le développement de partenariats stratégiques. « Sri a travaillé en partenariat avec Alphinat dans le passé et a aidé à aligner notre stratégie », a déclaré Curtis Page, président et chef de la direction d'Alphinat, il ajoute " Nous sommes reconnaissants que Sri rejoigne notre équipe et son soutien à la direction et au conseil d'administration aura un impact positif».

Information complet sur Alphinat Inc peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos d'Alphinat

Chez Alphinat, nous sommes motivés par la passion de rendre le développement d'applications à la portée de tous. Nous permettons aux personnes tirant parti de la vision d'un client de faire partie intégrante de l'équipe de développement. Après tout, quel meilleur moyen d'assurer le succès d'un projet que d'impliquer les individus le plus près des utilisateurs finaux tout au long du processus?

Que vous choisissiez de développer vos applications à l'aide de notre plateforme « low-code » SmartGuide®, d'accélérer le lancement de votre projet avec l'une de nos applications préconstruites ou de faire appel à nous ou à l'un de nos partenaires pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à déployer de meilleures applications en un temps record. Visitez nous à https://www.alphinat.com pour plus d'informations.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroitre l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

M. Curtis Page

Chef de la direction

Alphinat Inc.

(514) 398-9799 poste 225

obiles sécuritaires pour votre organisation » il ajoute.

1 Dynamics 365 est une marque commerciale de Microsoft Corporation

