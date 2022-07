Entente de principe avec les scieries de Produits forestiers Résolu et les membres d'Unifor





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Une entente de principe a été conclue entre les sections locales du syndicat Unifor qui représentent les salariés de 8 scieries de Produits forestiers Résolu hier au terme d'une semaine de négociation.

C'est la forestière Résolu qui avait été ciblée pour établir le modèle dans l'industrie du sciage au Québec. Au cours des dernières semaines, chacun des groupes avaient auparavant réglé les négociations locales liées à chacune de leur usine.

« Depuis dimanche dernier, nous étions réunis à Dolbeau pour faire la négociation des items monétaires à la table commune. Les attentes de nos membres sont élevées et nous pensons réellement avoir obtenu les meilleurs gains possibles. C'est maintenant aux membres de se prononcer », a indiqué Renaud Gagné, ancien directeur québécois qui a agi comme négociateur et porte-parole syndical de cette négociation.

Des assemblées de ratification sont prévues au cours des prochains jours. Le résultat sera connu vendredi le 22 juillet prochain. Entretemps, le syndicat ne fera aucun commentaire sur le contenu de l'entente afin de donner le temps aux membres de prendre connaissance des termes du contrat et de se prononcer sur ceux-ci.

Le comité de négociation représente 1000 membres répartis dans 8 scieries de Résolu : Comtois, Girardville, La Doré, Maniwaki, Mistassini, Normandin, Saint-Thomas et scierie des Outardes (SDO). Par la suite, l'entente servira de modèle dans toute l'industrie du sciage.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 07:52 et diffusé par :