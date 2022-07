Invitation destinée aux médias - Visite de la ministre Hutchings à Terre-Neuve-et-Labrador





TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, le 15 juill. 2022 /CNW/ - Dans le cadre d'une visite à Terre-Neuve-et-Labrador, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, rencontrera des parties intéressées de divers secteurs et organismes de la province.

Les détails suivent, sous réserve de modification. Les heures correspondent au fuseau horaire de Terre-Neuve.

Date : Le lundi 18 juillet 2022

8 h 30

La ministre Hutchings déjeunera en compagnie de la mairesse de Lewisporte, Krista Freake, afin de discuter des priorités locales.

Note :



Les représentants des médias ne seront pas admis à cette rencontre.

10 h 30

La ministre Hutchings visitera le Centre d'interprétation béothuk de Boyd's Cove, qui présente des découvertes archéologiques et des artéfacts. Au cours de cette visite, la ministre Hutchings rendra hommage au peuple béothuk et en apprendra davantage sur l'histoire, la petite histoire et la culture de celui-ci.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette visite.



13 h 40

La ministre Hutchings visitera la toute nouvelle station de la Garde côtière canadienne à Twillingate. La station abrite un bateau de sauvetage de la Garde côtière canadienne mesurant 19 mètres. Ce bateau offre des services fiables de recherche et de sauvetage aux habitants et aux travailleurs de la côte nord-est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette visite.

14 h 50

La ministre Hutchings visitera une attraction touristique locale, la Auk Island Winery, située à Twillingate. Durant cette visite, la ministre en apprendra davantage sur les produits de cet établissement vinicole et sur les retombées qu'il procure à la communauté locale et à l'industrie touristique de la province.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette visite.

Date : Le mardi 19 juillet 2022

8 h 30

La ministre Hutchings participera à une table ronde organisée par la Chambre de commerce de Gander et des environs. La discussion portera sur les difficultés que rencontrent les entreprises locales et sur les occasions de collaboration qui pourraient favoriser la croissance et les possibilités dans les régions rurales de la province.

Note :

Les représentants des médias ne seront pas admis à cette table ronde.

13 h

La ministre Hutchings visitera Superior Glove Works Ltd., une entreprise familiale de Point Leamington qui fabrique de l'équipement de protection individuelle. Cette entreprise, qui est l'un des plus grands employeurs de la région, produit chaque jour des milliers de gants pour les travailleurs de divers secteurs.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette visite.

14 h 30

La ministre Hutchings visitera la municipalité de Botwood et rencontrera les représentants de la Botwood Mural Arts Society. Elle se promènera ensuite dans la ville pour voir la collection de murales qui y sont peintes.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette visite.

Date : Le mercredi 20 juillet 2022

8 h

La ministre Hutchings déjeunera au Common Grounds Cafe en compagnie des membres du comité organisateur de la Fierté de Grand Falls-Windsor.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette rencontre.

9 h 05

La ministre Hutchings rencontrera à Grand Falls-Windsor les représentants de la EXCITE Corporation afin d'en apprendre plus sur le travail réalisé par cet organisme pour combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé dans les régions rurales de la province.

Note :

Les représentants des médias seront admis à cette rencontre.

11 h 20

La ministre Hutchings visitera la King's Point Pottery Craft and Art Gallery. Cette boutique d'artisanat, qui figure parmi les plus importantes au Canada atlantique, présente des oeuvres d'art et des produits locaux.

Note :

Les représentants des médias ne seront pas admis à cette visite.

Date : Le dimanche 24 et le lundi 25 juillet 2022

La ministre Hutchings se rendra à St. John's en vue de participer à une réunion du Comité de direction de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, auquel siègent d'autres ministres fédéraux ainsi que les premiers ministres des provinces de l'Atlantique. Le Comité a pour mandat de favoriser une croissance inclusive au Canada atlantique tout en renforçant la collaboration fédérale-provinciale.

Note :

Les représentants des médias pourront assister à la conférence de presse qui se tiendra le lundi 25 juillet, à 14 h.

