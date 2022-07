Allocution de Nicole Frew, vice-présidente à la direction et chef de la conformité de la Banque Scotia, à la Conférence sur l'intelligence artificielle dans la conformité et la sécurité de Behavox





Behavox, fournisseur d'une gamme de produits de sécurité qui aident les équipes de gestion de la conformité, des RH et de la sécurité à protéger leur entreprise et leurs collègues contre les risques commerciaux, annonce que Nicole Frew, vice-présidente à la direction et chef de la conformité de la Banque Scotia, prendra part à une discussion informelle dans le cadre de la Conférence sur l'intelligence artificielle dans la conformité et la sécurité . Organisée par Behavox à son siège montréalais, la conférence aura lieu le 19 juillet. Les dirigeants de Behavox et les conférenciers invités discuteront de la nouvelle génération de l'IA et de son impact sur la conformité et la sécurité avec des clients, régulateurs, ainsi que des chefs de file sectoriels et des partenaires.

La discussion informelle avec Nicole Frew et Fahreen Kurji, directrice de l'intelligence client de Behavox, portera sur le rôle central joué par la technologie en matière de conformité, sur les outils promouvant un changement organisationnel favorable à l'innovation, et sur l'approche à adopter pour relever les défis d'une organisation conforme dans un environnement de risques en perpétuelle évolution.

"Nous sommes ravis que Nicole et d'autres personnalités incontournables du secteur se joindront à nous pour parler de l'avenir de la conformité", déclare Fahreen Kurji, directrice de l'intelligence client de Behavox. "Les participants auront l'occasion de découvrir notre nouveau produit révolutionnaire, Behavox Quantumtm. Nous proposerons des démonstrations et de nombreux ateliers couvrant tous les domaines, de l'infrastructure d'orchestration nuagique jusqu'à l'IA au coeur de nos produits."

De multiples ateliers et discours seront consacrés à la conformité, la sécurité et l'intelligence artificielle. La conférence proposera également les Paddocks d'innovation, où les invités pourront découvrir plus en détail les innovations des ingénieurs et des scientifiques des données de Behavox et découvrir Behavox Quantumtm.

Les allocutions porteront sur:

1) Le cadre de test et de contrôle qualité pour les modèles de conformité.

2) Le renforcement de la couverture des employés et des données grâce à une architecture de traitement des données conçue pour l'IA.

3) L'amélioration de la précision de la transcription vocale à l'aide de l'apprentissage continu.

La conférence accueillera plus de 200 spécialistes mondiaux de la conformité, de la sécurité et des TI, ainsi que les délégations d'agences de réglementation comme la SEC, la FINRA, l'IIROC, et le gouvernement du Québec.

Les inscriptions sont ouvertes, mais les places sont limitées. Réservez la vôtre ici.

À propos de Behavox.

Behavox fournit une gamme de produits de sécurité qui aident les équipes de conformité, des RH et de la sécurité à protéger leur entreprise et leurs collègues contre les risques commerciaux.

Grâce à une analyse optimisée par l'IA de toutes les communications d'entreprise, y compris la messagerie électronique, instantanée et vocale, et les plateformes de visioconférence, Behavox aide les organisations à identifier les comportements illégaux, immoraux et malveillants dans le milieu de travail.

Créé en 2014, Behavox est basé à Montréal et dispose de bureaux à New York, Londres, Seattle, Singapour et Tokyo.

Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, rendez-vous sur www.behavox.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 05:05 et diffusé par :