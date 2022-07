Plateforme « World of Care » : Hyatt partage ses dernières avancées autour de ses initiatives et engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance





Pour partager les progrès accomplis autour de « World of Care », la plateforme de la société, relative aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a publié aujourd'hui sa synthèse intitulée 2021 World of Care Highlights et son Rapport sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), afin de présenter les avancées de Hyatt en termes d'activités responsables, et de respect de la planète et ses habitants.

« Traiter les personnes avec considération, afin qu'elles puissent s'épanouir pleinement, est une mission qui s'inscrit au coeur de l'histoire de Hyatt depuis 65 ans. À travers la plateforme World of Care, nous endossons notre responsabilité et saisissons l'opportunité de travailler ensemble pour façonner un monde et un avenir plus durables », a déclaré Margaret Egan, vice-présidente exécutive et directrice juridique chez Hyatt. « En nous concentrant sur les progrès à réaliser en vertu de nos principaux engagements ESG, tels que notre cadre environnemental et nos objectifs « Change Starts Here » (Le changement commence ici), nous engageons notre responsabilité autour d'une action et d'avancées continues, visant à créer les changements que requierent notre secteur, notre société et notre planète. »

Hyatt promeut la diversité au sein de ses effectifs

Suite au rapport DEI inaugural de l'an dernier, les données 2021 sur la diversité au sein des effectifs de Hyatt démontrent à la fois un accroissement de la représentation des personnes de couleur, dans ses équipes aux États-Unis, et une meilleure représentation de quasiment toutes les origines ethniques parmi les employés, directeurs et dirigeants. L'engagement de Hyatt consistant à partager les progrès accomplis chaque année offre un point de repère essentiel pour mesurer le chemin parcouru en direction d'un environnement plus divers, plus équitable et plus inclusif pour ses employés.

Hyatt continue d'oeuvrer intensément pour atteindre ses objectifs DEI à l'horizon 2025, à la fois dans sa manière de recruter, de soutenir et de travailler avec ses collaborateurs, comme le soulignent ses engagements « Change Starts Here ». Plaçant l'accent sur une représentation plus diverse parmi les fournisseurs de sa chaîne d'approvisionnement, Hyatt a accueilli 220 nouveaux fournisseurs noirs en 2021, et s'attache à progresser encore davantage à l'avenir. Revival Baltimore, par exemple, qui fait partie de la marque JdV by Hyatt, a travaillé avec l'entreprise Black Acres Roastery, détenue par un propriétaire noir, pour la fourniture de café à toutes les chambres hôtelières ainsi qu'au point de vente de café de l'établissement sur site, Dashery, tandis que Hyatt Centric The Pike Long Beach a accueilli la brasserie Crowns & Hops, détenue par un propriétaire noir, dans son Watercraft Lounge.

« Chez Hyatt, nous croyons au pouvoir de l'appartenance, et faisons en sorte que les clients se sentent chez eux, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Nous nous efforçons constamment de refléter le monde qui nous tient à coeur, grâce à des équipes qui réussissent et qui grandissent ensemble », a commenté Malaika Myers, directrice des ressources humaines, chez Hyatt. « Pour nous rapprocher de notre objectif consistant à bâtir un monde qui favorise la compréhension et l'attention, il nous faut continuer d'accorder la priorité à la DEI dans tous les aspects de notre entreprise, et prendre les moyens d'accomplir des progrès significatifs. »

Hyatt annonce un don visant à lancer un fonds pour les survivants de la traite d'êtres humains

Parmi ses initiatives destinées à renforcer le labeur actuel du secteur hôtelier à l'appui de la prévention de la traite d'êtres humains, et de ses survivants, la Hyatt Hotels Foundation a annoncé un don de 500 000 USD dans le cadre du lancement de « No Room for Trafficking Survivors Fund », en collaboration avec l'American Hotel & Lodging Association (AHLA). Grâce à ce don, et un soutien supplémentaire de la part du secteur, le Survivors Fund permettra de fournir aux organisations communautaires les ressources dont elles ont besoin pour mobiliser et soutenir les survivants, qu'il s'agisse d'un soutien financier direct pour répondre à leurs besoins de base à court terme, ou d'un accompagnement pour trouver un emploi qui favorisera leur autonomie et les soutiendra dans leur cheminement.

Hyatt oeuvre afin de promouvoir l'action climatique

Hyatt renforce ses initiatives vers l'adoption de pratiques commerciales plus durables, dans le cadre de son cadre environnemental axé sur le changement climatique et la conservation de l'eau, les déchets et la circularité, l'approvisionnement responsable et les destinations en plein essor.

En 2021, Hyatt a obtenu l'autorisation de l'initiative Science Based Targets (SBTi) concernant son objectif fixé pour 2030, fondé sur des données scientifiques, et consistant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs de Hyatt incluent une réduction absolue des émissions Scope 1 et 2, l'engagement de fournisseurs clés afin d'établir des objectifs fondés sur la science, d'ici 2025, et la diminution des émissions Scope 3 supplémentaires.

Hyatt demeure assidue dans la promotion d'initiatives soutenant les progrès à réaliser pour atteindre son objectif fondé sur des données scientifiques, et centré sur la conservation de l'énergie, les technologies efficientes, la création de systèmes d'automatisation, la place croissante à accorder aux considérations en matière de conception durable, et bien plus encore. L'accent sera placé en permanence sur l'augmentation du nombre d'hôtels possédant des panneaux solaires sur site, ou utilisant cent pour cent d'électricité renouvelable, tels que le Hyatt Regency Amsterdam et le Hyatt Regency Phoenix. Les efforts immobiliers en cours sont également essentiels pour atteindre ces objectifs ; citons notamment ceux entrepris à l'hôtel Alila Villas Uluwatu, via son laboratoire de développement durable sur site.

Pour en savoir plus sur les efforts et les progrès de Hyatt concernant les aspects ESG, rendez-vous sur Hyatt.com/WorldofCare, ou consultez la synthèse intitulée 2021 World of Care Highlights, le Rapport DEI 2021 et le 2021 GRI Index.

Dans le présent communiqué, le terme « Hyatt » est utilisé par souci de commodité pour désigner Hyatt HotelsCorporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Basée à Chicago, Hyatt Hotels Corporation est une société hôtelière leader mondiale, dont la mission consiste à prendre soin des individus afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Au 31 mars 2022, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 150 hôtels et propriétés tout compris, répartis dans 71 pays sur six continents. L'offre de la Société inclut les marques Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatttm, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Zivatm, Hyatt Zilaratm, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatttm, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove, et Hyatt Residence Club®, ainsi que les marques de complexes hôteliers et hôtels de l'AMRtm Collection, notamment Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, et Sunscape® Resorts & Spas. Les filiales de la Société utilisent le programme de fidélité World of Hyatt®, les services de gestion de destination ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, et Amstar DMC, ainsi que les services technologiques Trisept Solutions®. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.hyatt.com.

