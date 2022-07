Un tout nouveau véhicule de CHERY prêt à être lancé en Espagne ?





D'après les statistiques publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les constructeurs automobiles chinois ont exporté 249 000 véhicules en juin 2022, franchissant une nouvelle fois la barre des 200 000 unités. 16,6 % des exportations totales de voitures chinoises.

En raison de la modernisation et du développement continus des technologies industrielles de la Chine, davantage de marques de véhicules détenues en propre ont pénétré le marché international. Parmi elles, CHERY International, qui s'est engagée à développer le marché international, a conservé sa position de tête au niveau des exportations de véhicules de tourisme pendant 19 années consécutives.

D'après les dernières statistiques de ventes du mois de juin, le Groupe CHERY a vendu un total de 105 005 véhicules, soit une augmentation de 43,6 % sur un an. A cours du premier semestre de cette année, les ventes cumulées d'automobiles ont atteint les 475 250 unités, un chiffre en progression de 12 % sur un an. Parmi celles-ci, 148 000 unités ont été exportées à l'étranger, le nombre le plus important historiquement.

Le 25 juin, au salon de l'auto de Chongqing en Chine, CHERY Automobile a fait son apparition avec sa gamme de produits. Lors de ce salon, l'un des cinq plus importants salons de l'auto en Chine, CHERY a lancé une pièce maîtresse rajeunie, l'OMODA 5, qui intègre le concept de design d'une nouvelle génération d'ART EN MOUVEMENT pour créer un style crossover. Basée sur une apparence décontractée, sa performance de sécurité est encore plus admirable. Au début du développement, elle a strictement respecté les cinq normes de crash mondiales, en particulier la norme stricte EURO-NCAP.

Précédemment, à l'occasion du 20e anniversaire du Forum du sommet consacré au développement international de CHERY Automobile, l'essai de collision décalée à 64 km/h avec un chevauchement de 40 % dans une barrière déformable de l'OMODA 5 a laissé entrevoir un excellent potentiel. Le résultat de test a montré que le montant avant n'a pas été déformé après la collision et que les portières avant et arrière pouvaient être ouvertes normalement.

CHERY Automobile réalise plus de 300 collisions avec des véhicules réels et plus de 500 collisions simulées chaque année, créant la qualité pure et dure et l'excellente réputation de sa propre marque.

CHERY International s'est toujours engagée à coopérer et à développer le marché de l'UE. L'Espagne, en tant que marché majeur de la consommation automobile dans l'UE, pourrait aussi devenir l'un des choix pour la nouvelle aventure de CHERY. Est-ce que les nouveaux produits de haute qualité de CHERY serviront les consommateurs espagnols ? C'est à n'en pas douter quelque chose que seul l'avenir pourra dire.

