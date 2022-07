Les spécialistes d'Amazon Web Services et de l'IDC rejoignent les dirigeants de Pyramid sur la scène principale de l'événement SAPinsider 2022





Le directeur technologique et vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid Analytics (Pyramid), fournisseur d'une plateforme pionnière d'intelligence décisionnelle, effectuera plusieurs présentations sur la scène principale aux côtés de Chandana Gopal, directrice de recherche sur l'Avenir de l'intelligence, au sein de l'IDC, et de Cristina Martin Greysman, responsable mondiale de la Stratégie de partenariats et d'alliances SAP sur AWS, chez Amazon Web Services, lors de l'événement SAPinsider 2022, du 19 au 21 juillet, à Las Vegas.

Informations clés :

Avi Perez, directeur technologique chez Pyramid Analytics, et Chandana Gopal, directrice de recherche sur l'Avenir de l'intelligence, au sein de l'IDC, aborderont le champ des possibles dans le cadre de leur session intitulée « Intelligence décisionnelle : l'avenir des données et de l'analytique pour SAP BW et HANA ».

Dave Henry, vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid, et Cristina Martin Greysman, responsable mondiale de la Stratégie de partenariats et d'alliances SAP sur AWS, chez Amazon Web Services, offriront une présentation intitulée « Le défi "au-delà de l'ERP" : maximiser l'utilisation de SAP grâce au lac de données de votre entreprise ».

Rejoignez-nous sur le stand n° 1245, à l'étage d'exposition, de l'événement SAPinsider 2022, pour assister à des démonstrations et diverses présentations autour de la création de valeur ajoutée dans les environnements SAP, grâce à l'intelligence décisionnelle.

Assistez à l'événement SAPinsider 2022 de Las Vegas. Inscrivez-vous en utilisant le coupon de réduction : PYRAMIDVIP.

La Pyramid Decision Intelligence Platform est la plus puissante solution d'analytique fonctionnant sur SAP. La plateforme de Pyramid offre un accès direct. Ceci élimine la nécessité d'extraire des données hors de SAP, ce qui protège l'investissement profond dans la logique d'entreprise et l'infrastructure de sécurité, fondées sur SAP. Les données SAP peuvent également être mêlées à différentes sources de données, où qu'elles se situent, pour aboutir à un point de vue unique sur une entreprise, et fournir des analyses fiables et cohérentes.

Découvrez comment extraire un maximum de valeur de SAP BW et HANA grâce à l'intelligence décisionnelle

Jour 1 : mardi 19 juillet 11 h 30 ? 12 h 20

Intelligence décisionnelle : l'avenir des données et de l'analytique pour SAP BW et HANA

Présentateurs : Avi Perez, directeur technologique chez Pyramid Analytics, et Chandana Gopal, directrice de recherche sur l'Avenir de l'intelligence, au sein de l'IDC.

Synthèse : De nombreuses organisations ayant investi dans SAP BW et HANA peinent à obtenir rapidement des renseignements à partir de leurs données, sans avoir à les déplacer hors de SAP. Tendance technologique clé de l'année 2022, l'intelligence décisionnelle constitue l'avenir de l'analytique pour SAP BW et HANA. Elle permet aux organisations d'obtenir plus rapidement les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre des décisions, agir plus vite, exploiter les opportunités, et stimuler l'innovation. Imaginez pouvoir gagner en échelle pour n'importe quelles données, n'importe quelle personne, et n'importe quelles analyses, des plus simples aux plus complexes. Lors de cette session, nous aborderons les obstacles à l'obtention de renseignements à partir de SAP, les nouvelles évolutions technologiques en matière de données et d'analytique, et partagerons les exemples d'entreprises qui ont élevé leurs compétences en matière d'analytique sur SAP.

Jour 2 : mercredi 20 juillet 11 h ? 11 h 50

Le défi « au-delà de l'ERP » : maximiser l'utilisation de SAP grâce au lac de données de votre entreprise

Présentateurs : Cristina Martin Greysman, responsable mondiale de la Stratégie de partenariats et d'alliances SAP sur AWS, et Dave Henry, vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid

Synthèse : L'adoption des lacs de données est en bonne voie. Est ici abordée la manière dont les clients tirent davantage parti de leurs investissements SAP en utilisant les lacs de données. Le déploiement de lacs de données parallèlement à l'intégration de systèmes SAP peut néanmoins se révéler déconcertant à mesure que les clients s'habituent à la manière dont le tout se combine. Pour autant, les cas d'utilisation combinant les données issues de SAP et les lacs de données s'avèrent très convaincants. À travers le prisme d'une étude de cas client, cette session examine les facteurs d'entreprise relatifs à l'utilisation des lacs de données avec SAP. Nous présentons une approche agile concernant l'accès, l'analyse et le fait de mêler divers ensembles de données, qui isole les utilisateurs finaux de l'architecture de données sous-jacente, tout en assurant sécurité et renforcement de la gouvernance informatique.

Et ce n'est pas tout ! Assistez aux deux sessions Pyramid Impact20

Propulsez votre investissement SAP au niveau supérieur grâce à Pyramid Analytics, avec Kevin Kratzer, ingénieur Solutions, chez Pyramid Analytics. mardi 19 juillet 15 h 30 ? 15 h 50

grâce à Pyramid Analytics, avec Kevin Kratzer, ingénieur Solutions, chez Pyramid Analytics. mardi 19 juillet 15 h 30 ? 15 h 50 Je dispose de données en dehors de SAP : comment puis-je obtenir une vision complète de mon entreprise, sans avoir à déplacer toutes mes données ? avec Matt Chapin, ingénieur Solutions, chez Pyramid Analytics. mardi 19 juillet 16 h ? 16 h 20

L'intelligence décisionnelle représente la Prochaine grande innovation analytique dans le domaine du Big Data

La prochaine innovation majeure dans le domaine de l'analytique est l'intelligence artificielle (IA). L'application de l'IA à la préparation des données, l'analytique commerciale, et les sciences des données est ce qui sépare l'intelligence décisionnelle, des outils de veille économique traditionnels, comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données, ainsi que pour générer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations axées sur les données, permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, offre à tous un libre-service administré et automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un seul environnement guidé par l'IA, la plateforme de Pyramid réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet d'adopter une approche stratégique à l'échelle de l'organisation en matière de veille économique et d'analyse.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La Pyramid Decision Intelligence Platform offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit à tous un libre-service administré, et répond à tous les besoins d'analyse dans un environnement sans code. La plateforme de Pyramid combine de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale, et les sciences des données, dans un environnement unique guidé par l'IA, réduisant ainsi les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme de Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

