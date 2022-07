LTI enregistre une hausse de 26,6 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires en monnaie constante, ainsi qu'une augmentation de 27,7 % en glissement annuel de son bénéfice net





Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005, NSE : LTI), société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2023.

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 580,2 millions USD, soit une croissance de 1,7 % en glissement trimestriel, et de 23,4 % en glissement annuel

Croissance du chiffre d'affaires en monnaie constante de 2,9 % en glissement trimestriel et de 26,6 % en glissement annuel

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 45 228 millions INR ; soit une croissance de 5,1 % en glissement trimestriel et de 30,6 % en glissement annuel

Bénéfice net de 6 344 millions INR, soit une diminution de 0,5 % en glissement trimestriel, et une croissance de 27,7 % en glissement annuel

« Nous sommes ravis d'annoncer une croissance de 26,6 % en glissement trimestriel de notre chiffre d'affaires en monnaie constante. Nous avons ajouté 4 entreprises du Global Fortune 500 à notre liste de clients au T1, portant à 77 le nombre total de nos clients figurant au Global Fortune 500. Nous sommes également heureux d'annoncer la conclusion de 4 contrats importants au cours du trimestre, pour une nouvelle valeur contractuelle totale nette de 79 millions USD. » - Sudhir Chaturvedi, président des ventes et membre du conseil exécutif « Notre pipeline robuste garantira que nous maintiendrons notre dynamique en matière de contrats importants. La poursuite de notre augmentation nette des effectifs reflète notre confiance et nos efforts constants visant à générer une forte croissance pour l'exercice 2023. » - Nachiket Deshpande, directeur de l'exploitation et membre du conseil exécutif

Contrats récemment remportés par la société

Sélectionnée par une société énergétique du Global Fortune 500 pour la gestion et la mise en oeuvre d'un programme de sécurité dans sur ses opérations

Choisie par une organisation internationale présente dans plus de 130 pays et impliquée dans la protection des droits de l'homme, afin de transformer ses solutions de gestion des données, de collaboration et de communication, ainsi que son expérience numérique et son environnement PRE

Engagée par une société technologique du Global Fortune 500 pour développer, soutenir et améliorer ses solutions pour des produits sur ses plateformes cloud hybride et IA

L'une des plus grandes institutions financières du Moyen-Orient a octroyé à LTI un contrat pluriannuel de services gérés visant à transformer son environnement de canaux en vertu de l'initiative « Change the Bank »

Une société de produits alimentaires et de services du Global Fortune 500 a sélectionné LTI dans le cadre d'un contrat de services gérés, afin de fournir un support et des optimisations concernant ses applications SAP, Anaplan ainsi que d'autres applications d'Infrastructures AWS et de sécurité

Sélectionnée par un courtier multiservices en tant que partenaire stratégique pour la gestion de ses applications critiques. LTI fournira des services de développement, de maintenance et de support de production pour les applications, tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficience opérationnelle

Sélectionnée pour mettre en oeuvre une solution de gouvernance, risque et conformité (eGRC) automatisée et intégrée, pour l'une des plus grandes villes intelligentes à venir au Moyen-Orient

Engagée par une société de technologies et de fabrication du Global Fortune 500 pour déployer une solution de vente stratégique sur ses différents sites et assurer un processus de vente efficace et fluide

L'une des plus grandes banques du secteur privé en Inde a choisi LTI pour la gestion de son centre opérationnel de sécurité (COS), en utilisant les analyses et l'intelligence artificielle pour ses processus avancés de surveillance, de détection, de correction des menaces, ainsi que de gestion des risques

Choisie par un membre clé d'une organisation financière internationale pour concevoir et élaborer des applications d'entreprise cloud natives sur la plateforme cloud Azure

Sélectionnée par un grand fournisseur de services financiers et d'assurance pour l'implémentation de la plateforme Guidewire InsuranceNow pour plusieurs déploiements de nouveaux produits et services, afin d'accroître l'efficience

Reconnaissances des analystes

Fosfor by LTI a été reconnu en tant que Challenger majeur dans l'évaluation 2022 « Intelligent Document Processing (IDP) ? Technology Provider Landscape with Products PEAK Matrix® » d'Everest Group

LTI a été reconnue dans le Gartner® Magic Quadranttm 2022 mondial pour les services d'application cloud Oracle

LTI a été reconnue dans « The Forrester Now Tech: Partenaires de migration cloud et de services gérés en Asie-Pacifique), du T2 2022

LTI a été reconnue dans le rapport 2022 sur le paysage concurrentiel de Gartner® : Fournisseurs de services informatiques au secteur mondial de l'assurance)

Récompenses et autres faits saillants de l'exploitation

LTI a été nommée Partenaire de l'année de la plateforme de distribution mondiale GSI par Snowflake, la société Data Cloud. La récompense démontre le leadership et l'excellence de LTI, en tant que partenaire Élite de Snowflake, dans l'accélération des migrations et des implémentations sur le Snowflake Data Cloud en vitesse et en échelle

LTI a remporté de multiples récompenses dans le classement 2022 de l'équipe de direction du reste de l'Asie hors Chine continentale d'Institutional Investor. LTI a été classée parmi les 3 premiers dans toutes les catégories côté vente de l'espace des technologies/services et logiciels informatiques. Elle a également été nommée dans la liste 2022 des sociétés asiatiques « les plus récompensées »

LTI a été classée parmi les 5 premiers acteurs dans la dernière étude sur l'approvisionnement informatique dans la région nordique, par Whitelane Research et PA Consulting

LTI a étendu ses opérations en établissant une nouvelle installation à Kolkata. Le nouveau centre marque l'expansion de la société dans la région orientale du pays, et est conçu pour répondre aux exigences d'un lieu de travail futuriste et moderne

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 495 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 33 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur parcours de transformation numérique. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous offre un savoir-faire concret inégalé pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises, dans tous les secteurs d'activités. Chaque jour, notre équipe de plus de 46 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

