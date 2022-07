Le 14e Forum du détroit a lieu dans la province du Fujian, en Chine





XIAMEN, Chine, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 14e Forum du détroit a été inauguré dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, le 12 juillet dernier. Le site principal a été établi à Xiamen, et la session plénière a eu lieu le 13 juillet.

La veille de l'événement, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a encouragé les jeunes du détroit de Taïwan à travailler ensemble à la réalisation du rêve chinois de rajeunissement national.

Cette année, le Forum du détroit avait pour thème la promotion des échanges entre les peuples et l'approfondissement du développement intégré. Il a organisé des événements en ligne et sur place, ainsi que des réunions générales et des sessions en petits groupes. Le forum a organisé une session plénière et 43 événements autour de quatre thèmes principaux : les échanges entre les jeunes, les échanges entre les classes populaires, les échanges culturels et les échanges économiques. Douze événements ont été organisés au niveau des districts et des villes, et environ 2 000 invités de Taïwan ont assisté au forum sur place, selon le bureau du comité d'organisation du Forum du détroit.

Le Forum du détroit est considéré comme le « forum des gens ordinaires » par les compatriotes des deux côtés du détroit. Il a bâti une passerelle qui relie les coeurs des compatriotes de l'autre côté du détroit et a ouvert une voie qui profite à tous. Ce forum continuera à se consacrer aux classes populaires et aux jeunes, à servir leurs intérêts, à s'associer aux compatriotes taïwanais pour faire progresser la culture traditionnelle chinoise, à prendre l'initiative de partager les opportunités de développement avec les compatriotes taïwanais, et à promouvoir le développement intégré du progrès économique et de la prospérité sociale des deux côtés du détroit.

