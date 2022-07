Zenfolio lance sa dernière plateforme d'avenir en France





MENLO PARK, Californie, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Zenfolio , leader du marché de la construction de sites web et des ressources commerciales pour les photographes, a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle plateforme révolutionnaire était désormais disponible en France.

« Nous soutenons les photographes à travers l'Europe avec succès depuis plus de dix ans. L'industrie européenne des services de photographie devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années et notre nouvelle plateforme fournira aux photographes les derniers outils technologiques pour gérer leur activité de photographes professionnelles et la mener vers la prospérité. Plus important encore, la nouvelle plateforme centrée sur le mobile ravira les clients finaux du photographe », a déclaré John Loughlin, PDG de Zenfolio.

Après un lancement réussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, la nouvelle plateforme tout-en-un Zenfolio change la donne. Construite à partir d'une infrastructure d'apprentissage automatique, elle propose un outil de création de sites web complet, une galerie photos et vidéos et une solution de e-commerce en Euros, ainsi que des outils de gestion des flux de travail sophistiqués. Les paramètres intégrés de réservation, de planification en temps réel, de facturation, de paiement et d'exécution automatique permettent aux photographes de passer plus de temps derrière l'objectif pendant que la plateforme Zenfolio exécute les processus opérationnels en coulisses.

La plateforme fournit des informations et des recommandations analytiques précieuses, et des options de recherche de photos améliorées. Il permet la vente intuitive, la création de coupons promotionnels flexibles, la gestion de la clientèle et des campagnes d'emails marketing automatisées. En plus d'un système de e-commerce pour les téléchargements numériques, les produits photo de notre partenaire de laboratoire Fujifilm peuvent être automatiquement réalisés et expédiés, et le système permet également aux photographes de répondre eux-mêmes aux commandes de leurs clients.

Construite à partir de zéro et tirant parti de 15 ans d'expérience, de recherches approfondies sur les clients et d'un investissement technologique de plusieurs millions de dollars, la nouvelle plateforme Zenfolio a à coeur l'automatisation intelligente des flux de travail et propose actuellement trois plans riches en fonctionnalités au service de tous les types de photographes, à chaque étape de leur parcours photographique. ProSuite, le plan le plus avancé du marché, est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des photographes professionnels, tandis que Portfolio et PortfolioPlus ont été développés pour répondre aux besoins des photographes en herbe et des photographes professionnels à temps partiel.

Zenfolio Inc. offre des solutions commerciales avancées permettant aux photographes de montrer, partager et vendre facilement leurs images et vidéos. Depuis 15 ans, Zenfolio sert fièrement les photographes du monde entier.

