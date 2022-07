Le DURAFIDE (R) de type PPS de Polyplastics permet d'améliorer le facteur de transmission et la résistance dans le domaine d'application du soudage au laser





TOKYO, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co.,Ltd., l'un des principaux fournisseurs internationaux de thermoplastiques d'ingénierie, constate le succès du sulfure de polyphénylène (PPS) dans le soudage au laser, par exemple pour les pièces automobiles, grâce à des matériaux aux capacités améliorées. La société propose le DURAFIDE (R) de type PPS qui permet une meilleure transmittance et une plus grande résistance et facilite le soudage au laser dans de nombreux cas.

Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202207013343/_prw_PI1fl_A1l32SDK.png

Le soudage au laser est une méthode d'assemblage qui présente de nombreux avantages, mais il est difficile de l'utiliser avec le PPS en raison de sa faible transmittance au laser et des problèmes de production de masse qui en découlent, comme la faible marge de traitement. Le DURAFIDE (R) de type PPS linéaire de Polyplastics se caractérise par sa couleur naturelle blanche, par opposition à la couleur naturelle brun-rougeâtre des matériaux PPS de type réticulé concurrents. Cette caractéristique lui confère une transmissibilité au laser supérieure (transmissibilité de la lumière dans la région infrarouge) et rend possible le soudage au laser.

Le DURAFIDE (R) de type PPS améliore d'environ 6 % la transmittance du laser, ce qui permet d'élargir la marge de traitement pour de nombreuses conditions de soudage. Ce matériau est également 28 % plus résistant que les matériaux standard. Cette résistance exceptionnelle est essentielle pour la solidité et la durabilité initiales. Le DURAFIDE (R) de type PPS présente également une solide stabilité dimensionnelle, une faible déformation et une résistance chimique.

Le DURAFIDE (R) de type PPS permet de recourir au soudage laser pour la production de composants électriques automobiles pour lesquels cette méthode ne pouvait pas être facilement utilisée auparavant. Ces pièces automobiles comprennent notamment les pompes à eau électriques, les actionneurs de changement de vitesse, les actionneurs électriques de réglage variable des soupapes, les électrovannes et divers capteurs.

Polyplastics mène actuellement un projet de développement visant à améliorer davantage la transmission laser du PPS et à élargir la marge de traitement.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.polyplastics-global.com/en/approach/11.html .

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part de marché mondiale de POM et LCP. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

*DURAFIDE (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

