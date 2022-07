L'Équipe Canada, formée de professeurs de l'ITHQ, qualifiée pour la finale de Bocuse d'Or à Lyon en 2023





MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer que les professeurs de l'ITHQ, ayant composé les équipes Canada au Bocuse d'Or et à la Coupe du Monde de la Pâtisserie, ont su se distinguer aux sélections Amériques qui ont eu lieu les 13 et 14 juillet 2022 à Santiago au Chili. Samuel Sirois et Gilles Herzog, professeurs de cuisine à l'ITHQ, et Léandre Legault-Vigneau, commis et diplômé, se sont ainsi officiellement qualifiés pour participer à la grande compétition mondiale Bocuse d'Or qui se déroulera à Lyon, en France, en 2023 en remportant la 2e place.

Le Canada en lice pour Bocuse d'Or 2023

Après 5 heures d'intense compétition, l'Équipe Canada gagne la médaille d'argent du fameux concours international Bocuse d'Or pour le continent américain. Samuel Sirois, Gilles Herzog et Léandre Legault-Vigneau se sont appliqués à concocter une assiette 100% végétale ainsi qu'un plateau mettant en lumière des produits emblématiques de la culture gastronomique chilienne. Nos candidats ont alors mis toute leur créativité à l'oeuvre pour réaliser des plats d'exception célébrant le quinoa et le saumon.

« Au nom de l'ITHQ et en mon nom personnel, je tiens à féliciter l'Équipe Canada, formée de fiers représentants de l'ITHQ, qui a su se hisser à la 2e marche du podium au Bocuse d'Or Amériques. Samuel Sirois, Gilles Herzog et Léandre Legault-Vigneau ont offert une performance magistrale, à la hauteur de leur talent et du travail préparatoire colossal qu'ils ont accompli. Rappelons qu'en raison des circonstances exceptionnelles dues à la Covid-19, c'est le coeur déchiré que nos chers professeurs avaient dû renoncer à participer à la plus récente finale du plus prestigieux concours culinaire. Ainsi, depuis 3 ans, Samuel et Gilles s'astreignent à une routine d'entraînement digne des plus grands athlètes. À Santiago du Chili, ils ont su faire honneur à la cuisine canadienne en la positionnant d'ores et déjà sur la scène gastronomique internationale. Nous serons nombreux à les soutenir et à leur souhaiter la victoire à la grande finale du Bocuse d'Or qui se tiendra à Lyon en 2023! », a déclaré L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Première équipe canadienne à participer à la Coupe du Monde de Pâtisserie Americas

L'Équipe pâtisserie composée notamment de deux professeurs de l'ITHQ a aussi fait le voyage au Chili pour participer à la Coupe du Monde de Pâtisserie Americas qui a lieu le 13 juillet dernier. Alexandrine Grégoire-Guindon et Patrick Bouilly ont su séduire le jury en se classant en 5e position. C'est en toute discrétion que l'équipe de pâtisserie s'est entraînée ces derniers mois pour représenter le Canada pour la première fois à ce prestigieux événement mondial pour l'art du sucre. Nos professeurs étaient ainsi prêts à affronter les sept autres équipes de l'Amérique du Nord et du Sud, et créer sept desserts alliant goût, esthétisme et technique en seulement 5 heures de compétition.

«?Je suis fière qu'une délégation 100% ITHQ ait représenté, pour la première fois en 15 ans, le Canada à la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Mes plus chaleureuses félicitations à nos experts en pâtisserie qui ont su mettre à l'avant-scène tout le talent culinaire et artistique canadien lors de ce concours mondial si renommé », a ajouté Liza Frulla.

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

