Le nouveau produit d'Arctic Blue Beverages, Hang Oat Vanilla, est primé lors d'une prestigieuse compétition internationale





Hang Oat Vanilla est la première boisson légèrement alcoolisée d'Arctic Blue Beverages dans la catégorie en pleine expansion des boissons prêtes à boire (RTD). "Tout en respectant notre démarche, nous voulions défier la catégorie et élaborer un produit inédit. Une boisson à base d'avoine nous a paru être le bon défi à relever", déclare Valtteri Eroma, PDG d'Arctic Blue Beverages. "Le prix remporté lors de la compétition internationale témoigne du succès du développement de notre produit", ajoute M. Eroma.

Le jury du concours IWSC a évalué le produit comme suit : "Latte d'avoine crémeux épicé avec un soupçon de cannelle conférant une texture lactée douce et bien équilibrée avec un bon caractère de farine d'avoine et une légère longueur fruitée."

Selon Eroma, le marché des boissons RTD s'est énormément développé dans le monde, et parallèlement, les alternatives à base d'avoine gagnent du terrain sur les produits laitiers traditionnels. "La croissance de ces deux catégories est incontestable. Avec Hang Oat Vanilla, nous figurons parmi les premiers à nous lancer dans ce segment en pleine croissance", ajoute-t-il.

Le produit est fabriqué en Finlande et conditionné dans un Tetra Pak. Il est distribué en Finlande dans les magasins Prisma de S-Groups. À l'avenir, la société compte élargir sa gamme de produits RTD en proposant de nouveaux arômes sur le marché et commercialiser ces produits à l'étranger.

Compétition : IWSC

Prix décerné : Boissons alternatives Argent 2022

Catégorie de dégustation : Spiritueux distillés à faible teneur en alcool ou sans alcool -> Boissons prêtes à boire et cocktails pré-mélangés.

Score : 90

À propos de nous

Arctic Blue Beverages est une société scandinave de boissons dont les produits les plus connus sont l'Arctic Blue Gin primé à plusieurs reprises, l'Arctic Blue Navy Strength et l'Arctic Blue Oat, première liqueur d'avoine au monde à base de gin sans produit laitier. La société investit massivement dans le marché des exportations et ses produits sont vendus en Finlande, en Suède, au Japon, en Australie et dans plus d'une douzaine d'autres pays.

